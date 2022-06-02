Як вибрати сало та перевірити його якість ще на ринку

Поради знайшли на каналі досвідченого свинаря. Звертати увагу потрібно не тільки на колір та запах, а й на товщину шкірки та щільність продукту

Як перевірити якість сала на ринку

Як і кисломолочний сир, якість сала можна перевірити вже на ринку. Зробити це можна дуже швидко.

Звичайно, краще, якщо на ринку ви потрапите на господаря свині, а не на реалізатора. Тоді в нього можна спитати, чим годували тварину.

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Експерти кажуть, що ніжне сало буде, коли додавати до раціону свині варену картоплю. Смачний м'ясний прошарок буває, якщо свиня, крім іншого, їла яблука.

Нижче знайдете прості рекомендації від КОРИСНИЙ КАНАЛ як переконатися, що сало хороше.

Як вибрати сало та перевірити його якість

У хорошого сала рожевий відтінок

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Дуже смачне сало від свині, а не від кабанчика. Сало можна понюхати, а потім трохи обпалити. Відчуєте запах сечовини – це був кабан.

У хорошого продукту запах ніжний, із солодкувато-молочними нотами.

Вибирайте сало зі спини або бічної частини туші. Його можна солити, тушкувати або смажити. Якщо купили сало зі щоки або шиї, зазвичай у такого продукту шкірка товща, його можна запекти або покоптити.

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Візуальний огляд. Сало має бути ніжного білого кольору або з рожевим відтінком. Якщо побачили червонуватий відтінок, то свиню зарізали під час її "весільного" періоду.

Товщина хорошого сала – від трьох до шести сантиметрів.

Наскільки якісний ваш мед також можна легко перевірити в домашніх умовах.

Як вибрати м'яке сало

Що тонша шкірка, то ніжніше сало

Звертайте увагу на шкірку. Вона має бути без щетини і добре вискоблена. Помітили на шкірці щетину? Тоді таке сало купувати не треба.

Це каже про те, що господар погано обробив продукт і міг так само недбало поставитися до зберігання та транспортування туші.

Колір шкіри принципового значення не має – він може бути як білим, так і жовтого відтінку.

Тепер варто запам'ятати: що тонша шкірка, то буде м'якшим і ніжнішим сало.

Хороше сало чи ні, можна перевірити, проткнувши його виделкою, ножем або сірником. Якщо сало та шкірка легко протикаються, але при цьому ви відчуваєте щільність – продукт можна купувати.

На дотик сало має бути жирним, але не липким, слизьким та вологим.

Візьміться за куточок сала. Під теплом пальців сало злегка розм'якшиться, тверде сало та сало з прожилками легко відчувається.

Проведіть нігтем по салу – якщо сала зшкрябалося зовсім небагато, отже, воно жорстке.

Щоб не зіпсувати випічку, треба розуміти, яу добре працює розпушувач. Як це перевірити – читайте тут.