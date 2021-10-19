Як вирізати гарбуз на Геловін красиво і правильно (відео)

Потрібні два ножі та фломастер для малюнка. Один ніж має бути великим, він для капелюшка. Інший – меншим, щоб вирізати очі, рот і ніс. Вирізати краще помалу, під невеликим кутом

Як вирізати гарбуз на Геловін / Фото: Pexels

Як би ми не старалися і яку б різноманітність їжі на Геловін не поставили на стіл, на ньому обов'язково має бути гарбуз. Це не те, що головний атрибут свята, це його символ.

Гарбуз, страхітливий гарбуз, зі свічкою всередині символізує і закінчення збору врожаю, і нечисту силу, і захист від злих духів водночас. Вибирайте не дуже великий гарбуз, максимально симетричний і яскравий.

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Вирізати гарбуз на Геловін своїми руками – це складно певною мірою, але цілком можливо.

Як правильно вирізати гарбуз на Геловін

Вибирайте симетричний і яскравий гарбуз / Фото: instagram.com/cestentreparentheses/?hl=ru

Вам знадобляться фломастер, два ножі. Один більший, щоб відрізати капелюшок. Інший менший, щоб вирізати очі, ніс і рот. Також знадобиться ложка, за допомогою якої потрібно прибрати м'якоть і насіння.

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Усе, що ви вирізатимете, має бути промальовано на овочі.

Отже, щоб відрізати кришку на гарбузі, тримайте ніж під невеликим кутом, виріжте зірку. Далі потрібно ретельно очистити середину гарбуза і дістати м'якоть і насіння ложкою.

Далі ножем, трохи меншим за розміром, потрібно вирізати очі, ніс і рот. Робіть це акуратно, щоб не з'їхати ножем далеко за межі нанесеного малюнка.

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Після того, як гарбуз готовий, потрібно відшліфувати малюнок. Це можна зробити за допомогою кухонного рушника або маленьким ножем. Свічку для геловінського гарбуза краще вибирати з металевою підставкою, інша не встоїть усередині.

З відео каналу Warren Nash стане ясно, що вирізати гарбуз на Геловін власноруч – нескладно.

До речі, опустіть м'якоть у холодну воду, насіння залишаться нагорі, а м'якоть можна використовувати у випічці.