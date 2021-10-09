Як запекти соковиті реберця – 3 ароматних варіянти

Дуже зрідка навіть найкраще м'ясо не буде достатньо смачним без правильного маринаду. Автори цих рецептів наполягають, що маринувати ребра потрібно не менше години. Ребра рекомендують запікати у фользі та періодично поливати їх соком, який утворюється в процесі.
Свинячі ребра із соусом ткемалі
Інгредієнти:
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- 1 кг свинячі ребра;
- по 3 ст. л. ткемалі, соєвий соус, йогурт, сіль;
- спеції – за смаком.
Як приготувати:
- Змішати ткемалі, соєвий соус, йогурт. Додати спеції і перемішати.
- Замаринувати ребра на 2 години.
- Викласти в форму і запікати 50 хвилин за 200 градусів, періодично поливаючи соусом.
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Свинячі ребра в соусі BBQ
Інгредієнти:
- 2 кг ребра свинячі.
Для сухого маринаду:
по 1 ст. л. паприка, перець, розмарин;
2 ст. л. розмарину.
Для соусу:
- по 2 ст. л. томатна паста, соєвий соус і винний оцет, мед, гірчиця, сіль;
- 2 зуб. часнику;
- половина цибулини.
Як приготувати:
- Ребра нарізати, натерти олією та сухим маринадом. Прибрати в холодильник на кілька годин.
- У сотейнику обсмажити подрібнені цибулю і часник, додати решту інгредієнтів соусу і варити на середньому вогні до загустіння.
- Розігріти духовку до 110 градусів і запікати реберця 2 години.
- Намазати соусом, покрити фольгою і готувати 30 хвилин. Прибрати фольгу і запікати до готовності.
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Телячі ребра з фруктами і медом
Інгредієнти:
- 1 кг телячих ребер;
- по 1 шт. корінь пастернаку і селери;
- по половині яблука та цибулі;
- 1 апельсин;
- мед, томатний сік;
- соус табаско;
- вустерський соус – за бажанням;
- сіль, перець.
Як приготувати:
- Реберця посолити, поперчити і змастити медом.
- Для соусу в блендері подрібнити цибулю з яблуком.
- Додати сік апельсина, томатний сік, табаско, вустерський соус, сіль, перець і ще раз збити.
- Ребра викласти на деко і залити соусом. Зверху викласти нарізаний корінь селери і пастернаку.
- Запікати в духовці за 180 градусів 7 хвилин. Зменшити температуру до 160 градусів і запікати ще хвилин 20 до готовності.
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