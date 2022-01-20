Камамбер у тісті з фруктами – супершвидкий рецепт для романтичної вечері

Коли у холодильнику є листкове тісто і сир, то можна не турбуватися, чим нагодувати раптових гостей.
Інша справа, коли ви готуєтеся до романтичної вечері. Тут потрібно ґрунтовніше підійти до процесу.
Камамбер сам по собі класний, але максимально красивим буває, коли потрапляє під вплив високої температури.
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Тоді він починає повільно розтікатися по тарілці, трохи втрачаючи свій властивий запах.
Тонка скоринка з листкового тіста буде трохи його притримувати, а груші та ягоди чудово підкреслять смак.
Рецепт взято зі сторінки фудблогерки narisovano.
Камамбер у тісті з фруктами
Інгредієнти:
- лист листкового бездріжджового тіста;
- голівка камамберу;
- 2 груші;
- мед;
- ягоди, горіхи;
- кілька дрібок кориці;
- вершкове масло для змащування форми.
Як приготувати нескладні сирні кульки з беконом і фундуком – дізнаєтесь тут.
Як приготувати:
- Тісто розморозити та розтягнути. Загорнути сир у тісто.
- Груші помити та нарізати слайсами, серцевину прибрати. Горіхи поламати.
- Форму змастити маслом. Викласти у центр сир, додати груші, ягоди. Присипати горіхами. Полити медом та присипати корицею.
- Випікати за 180 градусів близько 20 хвилин.