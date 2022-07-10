Картопля "Шато", якою годували багатих пасажирів "Титаніка" (фото)

Якщо ви думали, що картопля для французів – їжа другорядна, то ні. У Франції для неї існують десятки неповторних рецептів.
Можливо, картоплю не їдять щодня й навіть раз на тиждень, але майстерності в її приготуванні вони досягли.
Кажуть, "Шато" годували багатих пасажирів "Титаніка". Щоправда, вирізали з кожної бульби щось схоже на діамант.
У рецепті від chezlerevefrancais.com картопля просто чиститься, потім злегка обсмажується з часником і наприкінці запікається. Так її готують у Франції сьогодні.
Молода картопля "Шато"
Інгредієнти:
- 800 г молодої картоплі;
- 3 очищені зубчики часнику;
- 90 г вершкового масла;
- 1 ст. л. оливкової олії;
- по 1 ч. л. солі, перцю;
- 2 ст. л. нарізаної петрушки.
Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 190 градусів.
- Очистіть картоплю та обітріть рушником.
- Покладіть вершкове масло, оливкову олію, часник, приправи та картоплю в сковороду з товстим дном, яку можна використовувати у духовці.
- Готуйте на середньому вогні від 5 до 10 хвилин, іноді злегка помішуючи.
- Помістіть картоплю в духовку на 30 хвилин або доки вона не стане хрумкою і ніжною. Заберіть часник.
- Покладіть на тарілку та полийте маслом зі сковороди.
- Посипте петрушкою та подавайте.
Як у Нідерландах готують картопляне пюре – дізнаєтесь тут.