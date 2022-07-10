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Картопля "Шато", якою годували багатих пасажирів "Титаніка" (фото)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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10 липня, 16:57
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Потрібно постаратися підібрати молоді бульби приблизно однакового розміру, так красивіше. Цю картоплю не соромно подати гостям на свята
Рецепт картоплі "Шато"
Рецепт картоплі "Шато"

Якщо ви думали, що картопля для французів – їжа другорядна, то ні. У Франції для неї існують десятки неповторних рецептів.

Можливо, картоплю не їдять щодня й навіть раз на тиждень, але майстерності в її приготуванні вони досягли.

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Кажуть, "Шато" годували багатих пасажирів "Титаніка". Щоправда, вирізали з кожної бульби щось схоже на діамант.

У рецепті від chezlerevefrancais.com картопля просто чиститься, потім злегка обсмажується з часником і наприкінці запікається. Так її готують у Франції сьогодні.

Молода картопля "Шато"

Молода картопля "Шато"
Молода картопля "Шато"

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Інгредієнти:

  • 800 г молодої картоплі;
  • 3 очищені зубчики часнику;
  • 90 г вершкового масла;
  • 1 ст. л. оливкової олії;
  • по 1 ч. л. солі, перцю;
  • 2 ст. л. нарізаної петрушки.

Як приготувати:

  1. Розігрійте духовку до 190 градусів.
  2. Очистіть картоплю та обітріть рушником.
  3. Покладіть вершкове масло, оливкову олію, часник, приправи та картоплю в сковороду з товстим дном, яку можна використовувати у духовці.
  4. Готуйте на середньому вогні від 5 до 10 хвилин, іноді злегка помішуючи.
  5. Помістіть картоплю в духовку на 30 хвилин або доки вона не стане хрумкою і ніжною. Заберіть часник.
  6. Покладіть на тарілку та полийте маслом зі сковороди.
  7. Посипте петрушкою та подавайте.

Як у Нідерландах готують картопляне пюре – дізнаєтесь тут.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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