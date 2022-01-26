Картопляна запіканка з моцарелою – ця вечеря стане однією з найулюбленіших

Картопля із сиром на вечерю – це практично класика. Ця страва ситна, тому її вистачить і на сніданок. Бо якщо підігріти, вона стає краще.
У цій запіканці є моцарела та трохи пармезану. Сир забезпечить картоплі вершковий смак та перетвориться на дуже красиву скоринку на верхівці страви.
Фублогерка Vanguardofhollywood.com каже, що її запіканку можна зберігати під плівкою як заготівлю для майбутніх вечерь. Вона кладеться в холодильник на етапі з'єднання всіх інгредієнтів.
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Картопляна запіканка з моцарелою
Інгредієнти:
- 1,5 кг картоплі;
- 3 зуб. часнику;
- 4 ст. л. вершкового масла;
- склянка молока;
- 200 г моцарели;
- 100 г пармезану;
- петрушка – для подачі;
- сіль, перець.
Тут знайдете рецепт гарної запіканки з Франції – тартифлету. Для неї потрібен бекон та сир.
Як приготувати:
- Картоплю почистити, нарізати та відварити до готовності. Злити воду.
- Вершкове масло нарізати, сир натерти і перемішати. Додати подрібнений часник, сіль, перець і знову перемішати.
- Додати цю масу до картоплі, влити молоко та збити міксером.
- Форму для запікання змастити вершковим маслом, викласти масу та розрівняти.
- Випікати за 190 градусів 35-40 хвилин. Прикрасити свіжою петрушкою.