Рецепт пюре із сулугуні – воно тягнеться за виделкою на 30 сантиметрів

Усе, де є сулугуні, – це грузинська кухня. Цей сир придумали та дуже люблять там. З ним готують не лише ситні омлети, його, як з'ясувалося, додають у картопляне пюре.
Звичайна страва дуже швидко перетворюється на справжнє гастрономічне шоу – за виделкою тягнуться ароматні нитки сулугуні.
Весь процес приготування ташміджабі складається з постійного помішування на вогні.
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Рецепт знайдено на сторінці фудблогерки з Грузії xatia.imereli.
Картопляне пюре ташміджабі
Інгредієнти:
- Картопля – 1 кг ⠀⠀ ⠀⠀
- Сир сулугуні – 550 г ⠀ ⠀⠀
- Молоко – 250 мл ⠀ ⠀⠀
- Вершкове масло – 50 г ⠀ ⠀⠀
- Сіль – за смаком ⠀⠀⠀⠀
Як приготувати:
- Очищену картоплю відварити до повної готовності у підсоленій воді. Злити воду. ⠀⠀⠀⠀
- Зробити пюре та додати вершкове масло. Каструлю з пюре поставити на повільний вогонь. Постійно помішувати.
- Сулугуні нарізати на невеликі шматочки. Додати в пюре. Інтенсивно перемішати, щоб сир розплавився та змішався з картоплею. ⠀⠀⠀⠀
- Додати гаряче молоко, помішуючи пюре. Додати сіль за смаком.
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