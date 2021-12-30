Рецепт пюре із сулугуні – воно тягнеться за виделкою на 30 сантиметрів

Усе завдяки величезній кількості сулугуні. Він, нарізаний, вводиться в готове картопляне пюре і розчиняється в ньому. Подавати ташміджабі краще в глиняному посуді порційно

Картопляне пюре ташміджабі / Фото: instagram.com/xatia.imereli/

Усе, де є сулугуні, – це грузинська кухня. Цей сир придумали та дуже люблять там. З ним готують не лише ситні омлети, його, як з'ясувалося, додають у картопляне пюре.

Звичайна страва дуже швидко перетворюється на справжнє гастрономічне шоу – за виделкою тягнуться ароматні нитки сулугуні.

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Весь процес приготування ташміджабі складається з постійного помішування на вогні.

Рецепт знайдено на сторінці фудблогерки з Грузії xatia.imereli.

Картопляне пюре ташміджабі

Інгредієнти:

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Картопля – 1 кг ⠀⠀ ⠀⠀

Сир сулугуні – 550 г ⠀ ⠀⠀

Молоко – 250 мл ⠀ ⠀⠀

Вершкове масло – 50 г ⠀ ⠀⠀

Сіль – за смаком ⠀⠀⠀⠀

Як приготувати: