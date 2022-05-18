Картопляні млинці на сніданок – будуть тонкими, але ситними

Рецептів млинців не злічити, їх готують на кефірі та майонезі. Для цих, картопляних, потрібне тепле молоко. Можна використовувати воду, але з молоком ситніше та смачніше.
Картоплю потрібно відварити й потовкти в пюре, на ньому тісто замішуватиметься. Це універсальні млинці, у них можна загорнути смажені гриби, варені яйця, начинку з рибних консервів.
Як каже авторка рецепта elena_dobroslavinaза консистенцією тісто буде, як рідка сметана. Якщо буде занадто густе, додайте трохи теплої води або молока.
Картопляні млинці на молоці
Інгредієнти:
- картопля – 3 шт.;
- тепле молоко – 250-300 мл;
- борошно – 200-250 г;
- яйця – 3 шт.;
- карі – 2 ч. л.;
- сіль – 0,5 ч. л.;
- часник – 1 зуб.;
- кріп, зелена цибуля, мелений перець;
- олія – 4 ст. л.
Обов'язково спробуйте морквяні млинці, їх також можна використовувати як коржі для торта.
Як приготувати:
- Картоплю відварити в солоній воді до готовності та потовкти в пюре.
- У миску вилити тепле молоко і розчинити карі та сіль, вбити яйця, додати картопляне пюре, пропущений через прес часник, дрібнорублений кріп, олію та добре перемішати вінчиком.
- Додавати борошно, постійно помішуючи. Дати тісту трохи постояти й смажити на олії.
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