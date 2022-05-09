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Картопляні котлетки на вечерю – для начинки візьміть печериці

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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9 травня, 16:25
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До цієї начинки можна не прив'язуватись, тобто вона може бути з курки або інших овочів. Для більшої соковитості котлети можна злегка протушкувати в сметані
Картопляні котлети з грибами
Картопляні котлети з грибами

Яких тільки котлет не вигадано творчими руками господарок. Наприклад, цікавий рецепт котлет під шубою з овочів та сиру – дуже ситно та зрозуміло, що смачно.

Ці картопляні, крім усіх своїх переваг, ще й бюджетні. Візьміть печериці, трохи цибулі та часник – буде начинка.

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Коли ви обсмажите їх, спробуйте помістити в сметану й злегка протушкувати під кришкою – вони стануть ще соковитішими.

Фудблогерка laragudkova нагадує, будь-яка несолодка начинка має бути трохи пересоленою.

Картопляні котлети на вечерю

Картопляні котлети на вечерю
Картопляні котлети на вечерю

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Інгредієнти для тіста:

  • 4-5 середніх картоплин;
  • яйце;
  • сіль, перець, спеції;
  • 3 ст. л. борошна плюс на обвалення.

Для начинки:

  • 150 г свіжих шампіньйонів;
  • 2 невеликих цибулини;
  • сіль, перець;
  • 2 зуб. часнику.

Як зробити бурякові котлети із сиром, вони замішуються на манці, дізнаєтесь тут.

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Спосіб приготування картопляних котлет:

  1. Картоплю відварити до м'якості в підсоленій воді. Подрібнити в пюре, додати яйце, борошно, сіль, перець, спеції. Ретельно перемішати.
  2. Для начинки часник і цибулю дрібно нарізати і злегка обсмажити на соняшниковій олії. Додати нарізані шампіньйони, посолити і поперчити. Обсмажити до легкого рум'янцю.
  3. Тісто розділити на п'ять частин, сформувати котлети, щільно скріплюючи краї.
  4. Обваляти в борошні та обсмажити на добре розігрітій сковороді.

І ще один рецепт бюджетної вечері – цибульних котлет – читайте тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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