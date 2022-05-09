Картопляні котлетки на вечерю – для начинки візьміть печериці

Яких тільки котлет не вигадано творчими руками господарок. Наприклад, цікавий рецепт котлет під шубою з овочів та сиру – дуже ситно та зрозуміло, що смачно.
Ці картопляні, крім усіх своїх переваг, ще й бюджетні. Візьміть печериці, трохи цибулі та часник – буде начинка.
Коли ви обсмажите їх, спробуйте помістити в сметану й злегка протушкувати під кришкою – вони стануть ще соковитішими.
Фудблогерка laragudkova нагадує, будь-яка несолодка начинка має бути трохи пересоленою.
Картопляні котлети на вечерю
Інгредієнти для тіста:
- 4-5 середніх картоплин;
- яйце;
- сіль, перець, спеції;
- 3 ст. л. борошна плюс на обвалення.
Для начинки:
- 150 г свіжих шампіньйонів;
- 2 невеликих цибулини;
- сіль, перець;
- 2 зуб. часнику.
Як зробити бурякові котлети із сиром, вони замішуються на манці, дізнаєтесь тут.
Спосіб приготування картопляних котлет:
- Картоплю відварити до м'якості в підсоленій воді. Подрібнити в пюре, додати яйце, борошно, сіль, перець, спеції. Ретельно перемішати.
- Для начинки часник і цибулю дрібно нарізати і злегка обсмажити на соняшниковій олії. Додати нарізані шампіньйони, посолити і поперчити. Обсмажити до легкого рум'янцю.
- Тісто розділити на п'ять частин, сформувати котлети, щільно скріплюючи краї.
- Обваляти в борошні та обсмажити на добре розігрітій сковороді.
І ще один рецепт бюджетної вечері – цибульних котлет – читайте тут.