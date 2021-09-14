Картопляні коржики рьошті, брускета з лисичками і гарячий білий шоколад – рецепти зігрівального сніданку

Не обов'язково готувати всі три наведені позиції. Якщо у вас є свій фаворит для сніданку, наприклад, у вигляді різних овочевих омлетів, то можна приготувати щось одне. Наступного разу спробуєте інше. У швейцарські картопляні коржики рьошті можна додати помідор або відварну курку, брускета з лисичками буде смачніше, якщо намазати на неї вершковий сир, а для гарячого білого шоколаду потрібно молоко.
Картопляні коржики рьошті
Інгредієнти
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- Картопля – 5-6 шт.
- Яйце – 1 шт.
- Олія – 2 ст. л.
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Картоплю очистити, натерти на крупній тертці, додати сіль, спеції, олію, перемішати.
- Сік від картоплі потрібно злити, але не віджимати. Додати яйце, перемішати.
- Розділити на 4 частини і розподілити на деку, застеленому пекарським папером, у формі коржиків завтовшки 1-2 см.
- Випікати за 180 градусів 30 хвилин до золотистої скоринки, картопля не має хрустіти.
- Подавати зі сметаною.
Брускета з лисичками
Інгредієнти
- Лисички – 80 г
- Оливкова олія – 1 ст. л.
- Часник – 1 зубчик
- Вершковий сир – 3 ст. л.
- Свіжий хліб – 2 шматочки
- Свіжий огірок – 1 шт.
- Сіль, перець, зелень – за смаком
Спосіб приготування
- Лисички очистити, обсушити, порізати на великі шматки, дрібні гриби залишити цілими.
- Часник обсмажити до золотистої скоринки на оливковій олії, потім видалити. Швидко обсмажити лисички на часниковій оливковій олії.
- Огірок нарізати слайсами і згорнути в спіральки.
- Хліб підсушити на сковороді. Намазати вершковим сиром, викласти обсмажені гриби та огірки.
- Прикрасити зеленню, посолити, поперчити за смаком.
Білий гарячий шоколад
Інгредієнти
- Молоко – 4 склянки (по 200 мл)
- Білий шоколад – 1 плитка
- Сіль, кориця – по дрібці
Спосіб приготування
- Вилити молоко в сотейник, додати подрібнений на шматочки білий шоколад. Додати дрібку солі.
- Нагрівати, помішуючи, доки шоколад повністю не розчиниться.
- Розлити по чашках. Зверху посипати корицею.
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