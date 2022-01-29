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"Картопляні поросята" зі свининою – рецепт ситної естонської страви

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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29 січня, 18:05
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По суті, це картопляні крокети зі свининою всередині. М'ясо має бути пісним і крупно нарізаним. Смажений шматочок потрапить у пюре і запечеться у духовці
"Картопляні поросята" зі свининою
"Картопляні поросята" зі свининою / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

Страви з м'яса в Естонії – це насамперед свято. Свинина там дорога, та й сама країна морська, там більше виступають по рибі. Але з м'яса естонці готують. Чого вартий гарний рулет "Довгий хлопчик".

Картуліпорс, що можна перекласти, як "поросята в тісті", страва давно відома. Про неї писав Вільям Похльобкін.

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М'ясо нарізається великими шматочками, обсмажується, а потім потрапляє в оболонку з картопляного пюре.

На відміну від крокетів, "поросята" не смажаться у фритюрі, а запікаються. Це робить їх хоч і не набагато, але не такими важкими для організму.

В оригінальному рецепті до картоплі потрібно додати склянку сметани або 0,75 склянки молока.

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Фудблогерка vinegretteblog, яка відтворила цю давню страву, радить не дотримуватися оригінального рецепта. Інакше тісто буде занадто рідким і сформувати "поросят" буде майже неможливо.

Зверніть увагу, перцю та інших спецій немає, лише сіль. Справа в тому, що в Естонії спеції та перець не у фаворі. Тож додавайте їх на свій смак.

"Картопляні поросята" зі свининою

"Картопляні поросята" зі свининою
"Картопляні поросята" зі свининою / Фото: instagram.com/zhanna.gotovit

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Інгредієнти:

  • пісна свинина – 500 г;
  • картопляне пюре – 1,2-1,5 кг;
  • яйця – 2 шт.;
  • сметана – 2-3 ст. л.;
  • тепле молоко – 50 мл;
  • борошно – 2-3 ст. л. + на обвалку;
  • сіль.

І ще одну страву естонської кухні – салат "Росольє" з буряком та оселедцем знайдете тут.

Як приготувати:

  1. Наріжте свинину на шматочки розміром із сірникову коробку і обсмажте з обох боків до напівготовності (без олії).
  2. Відваріть картоплю, в пюре додайте сметану, 1 яйце, борошно та молоко, перемішайте. Має вийти м'яке еластичне та не надто рідке пюре, щоб можна було з нього ліпити.
  3. Оберніть кожен шматочок свинини пюре і сформуйте "пиріжок". Слідкуйте, щоб не було дірок.
  4. Обваляйте кожен "пиріжок" у борошні, потім у злегка збитому яйці та викладіть на деко.
  5. Запікайте в духовці за температури 180 градусів до легкого зарум'янювання 15-20 хвилин.
  6. Готові картуліпорс подавайте гарячими зі сметаною.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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