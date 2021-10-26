Картопляний пиріг на сковороді з двох інгредієнтів – ідеально для сніданку

Це той випадок, коли можна смачно і швидко утилізувати відварену картоплю, що не було з'їдено напередодні.
Автори рецепта обіцяють, що пирога з цієї кількості інгредієнтів вистачить на 6-8 порцій. І навіть якщо він залишиться після того, як ви його підігрієте, смак анітрохи не погіршиться. Подавайте пиріг зі сметаною або грецьким йогуртом із зеленню.
Картопляний пиріг
Інгредієнти:
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- 12 шт. картоплі;
- 70 г пармезану або іншого тертого сиру;
- сіль, перець, спеції;
- оливкова олія.
Як приготувати:
- Відваріть очищену картоплю цілою в солоній воді. Натріть на крупній тертці та змішайте з тертим сиром, сіллю, перцем і спеціями за смаком.
- Нагрійте олію в сковороді, додайте картоплю і розподіліть по поверхні лопаткою. Готуйте 7-9 хвилин. Приберіть пиріг на тарілку.
- Налийте ще оливкової олії в сковороду і покладіть пиріг обсмаженим боком вгору. Готуйте 5-7 хвилин.
- Посипте пармезаном і перцем.
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