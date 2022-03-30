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Картопляний суп по-польськи – для ситості використовуються ковбаса

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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30 березня, 14:11
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Варити суп можна на овочевому або м'ясному бульйоні. Бажано, щоб ковбаса була копчена
Картопляний суп по-польськи з ковбасою
Картопляний суп по-польськи з ковбасою / Фото: www.kitchenstories.com

Такі супи, тобто ті, у яких є ковбаса або сосиски, готують не лише у Польщі. Про один такий, італійський, ми писали.

Тут же на півтора літра бульйону або води потрібно 800 грамів картоплі та 300 грамів ковбаси.

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Починайте готувати його у каструлі. У ній обсмажуються всі інгредієнти, потім заливаються теплим бульйоном.

Вершки або сметану додайте наприкінці. Подавайте суп зі свіжою зеленню. Трапляються варіянти подачі польського картопляного супу з вареним яйцем.

Рецепт з каналу Завжди Смачно!

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Картопляний суп по-польськи

Картопляний суп по-польськи
Картопляний суп по-польськи / Фото: Всегда Вкусно!

Інгредієнти на 1,6 літра супу:

  • ковбаса копчена – 300 г;
  • картопля – 800 г;
  • цибуля – 200 г;
  • морква – 150 г;
  • часник – 3 зубчики;
  • вершки 23% – 200 мл;
  • олія – 2 ст. л.;
  • майоран сушений – 2 ч. л.;
  • лаврове листя – 1 шт.;
  • перець, сіль.

У Греції готують наваристий суп фасолоду. Основний інгредієнт – квасоля.

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Як приготувати:

  1. Нарізати цибулю та обсмажити на олії 3-4 хвилини. Додати нарізану моркву.
  2. Нарізати картоплю, очистити ковбасу та дрібно нарізати.
  3. До цибулі та моркви додати ковбасу та картоплю. Готувати 5-7 хвилин.
  4. Додати пропущений через прес часник. Додати майоран, перемішати та готувати 2 хвилини на середньому вогні.
  5. Додати лаврове листя, майоран, сіль та перець. Влити бульйон, перемішати та довести до кипіння. Готувати 15 хвилин на слабкому вогні.
  6. Вимкнути вогонь, додати вершки, перемішати. Готувати 3 хвилини.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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