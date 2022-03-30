Картопляний суп по-польськи – для ситості використовуються ковбаса

Такі супи, тобто ті, у яких є ковбаса або сосиски, готують не лише у Польщі. Про один такий, італійський, ми писали.
Тут же на півтора літра бульйону або води потрібно 800 грамів картоплі та 300 грамів ковбаси.
Починайте готувати його у каструлі. У ній обсмажуються всі інгредієнти, потім заливаються теплим бульйоном.
Далі по темі
Вершки або сметану додайте наприкінці. Подавайте суп зі свіжою зеленню. Трапляються варіянти подачі польського картопляного супу з вареним яйцем.
Рецепт з каналу Завжди Смачно!
Картопляний суп по-польськи
Інгредієнти на 1,6 літра супу:
- ковбаса копчена – 300 г;
- картопля – 800 г;
- цибуля – 200 г;
- морква – 150 г;
- часник – 3 зубчики;
- вершки 23% – 200 мл;
- олія – 2 ст. л.;
- майоран сушений – 2 ч. л.;
- лаврове листя – 1 шт.;
- перець, сіль.
У Греції готують наваристий суп фасолоду. Основний інгредієнт – квасоля.
Як приготувати:
- Нарізати цибулю та обсмажити на олії 3-4 хвилини. Додати нарізану моркву.
- Нарізати картоплю, очистити ковбасу та дрібно нарізати.
- До цибулі та моркви додати ковбасу та картоплю. Готувати 5-7 хвилин.
- Додати пропущений через прес часник. Додати майоран, перемішати та готувати 2 хвилини на середньому вогні.
- Додати лаврове листя, майоран, сіль та перець. Влити бульйон, перемішати та довести до кипіння. Готувати 15 хвилин на слабкому вогні.
- Вимкнути вогонь, додати вершки, перемішати. Готувати 3 хвилини.