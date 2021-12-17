Католицьке різдво в США – 3 страви, без яких свята не буде

Це фарширована курка, фруктовий кекс та напій на основі вершків та алкоголю – еґноґ. Щодо салатів, то вони звичайні та прості. Наприклад, з яблук та селери

Рецепти різдвяних страв у США / Фото: pexels.com

Будь-яке свято, тим паче таке важливе, як Різдво, передбачає дотримання гастрономічних традицій. Є конкретна їжа, яка має бути цього дня на столах католиків.

Звісно, у кожного є свої рецепти фаршированої птиці, фруктових, гарбузових та яблучних пирогів, напоїв.

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Ми лише даємо вам наводку, а ви маєте право удосконалити їх у своєму особистому напрямку.

Курка від американської фублогерки Тhedinnerbite.com має бути замаринована на ніч у ваших улюблених спеціях. Для цього рецепта не варто шкодувати вершкового масла.

Для кексу за рецептом lillozav_caking_schoolсухофрукти замочуються у ромі мінімум на ніч. А сам рецепт розрахований на три форми завдовжки 20 см, заввишки 5 см та завширшки 7 см.

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Еґноґ від lyona_petrenko алкогольний, потрібен ром або коньяк. Дитячий еґноґ, зрозуміло, готується без алкоголю.

Різдвяна курка

Різдвяна курка / Фото: www.thedinnerbite.com

Інгредієнти:

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курка вагою 2 кг;

цедра апельсина – 2 ст. л.;

апельсини – 4 шт.;

лимон – 2 шт.;

морква, цибуля – по 2 шт.;

свіжий чебрець;

петрушка;

масло вершкове – 100 г;

сіль та чорний перець;

часник – головка;

розмарин;

шавлія – 1 ч. л.

Як приготувати:

Курку промокнути кухонним рушником і дати полежати щонайменше 30 хвилин за кімнатної температури. Розігріти духовку до 200 градусів. Обережно відокремити шкірку з курячої грудки. Приправити курку і порожнину також сіллю та чорним перцем. Нарізати моркву, часникову голівку розрізати навпіл, потім цибулю, апельсини та лимон нарізати на четвертинки і покласти в форму для запікання. Залиште дві часточки апельсина та лимон на потім. Дрібно нарізати зелень (розмарин, шавлію, чебрець і петрушку) і з'єднати з маслом кімнатної температури, додати цедру апельсина і перемішати. Натерти маслом курку зовні та всередині, решту викласти на овочеву подушку. Заповнити порожнину часточками лимона та апельсина. Запікати від 80 до 120 хвилин.

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Фруктовий кекс

Фруктовий кекс / Фото: instagram.com/lillozav_caking_school/

Інгредієнти:

родзинки, в'ялена вишня, сушена журавлина, апельсинові цукати – по 40 г;

темний ром – 40 г.

Тісто:

борошно – 325 г;

розпушувач – 15 г;

мед – 25 г;

цукор – 200 г;

дрібка солі;

яйця – 270 г;

вершкове масло – 240 г.

Для покриття:

абрикосовий конфітюр – 100 г;

вода – 50 г.

Як приготувати:

Просіяти борошно з розпушувачем, додати сіль та цукор. Додати яйця та цукор, розмішати. Додати розтоплене гаряче вершкове масло й знову перемішати. Ввести замочені цукати із сухофруктами. Розлити у форми та прибрати в холодильник на ніч. Наступного дня випікати за температури 145 градусів близько 50 хвилин. Повністю остудити. Змішати конфітюр із водою, добре перемішати та нагріти до повної однорідності. Можна процідити крізь сито або пробити блендером. За допомогою пензлика покрити охолоджений кекс глазур'ю. Зверху прикрасити сухофруктами та горіхами, покритими цією ж глазур'ю.

Еґноґ

Еґноґ – різдвяний напій / Фото: instagram.com/lyona_petrenko

Інгредієнти:

молоко – 750 мл;

жирні вершки – 100 мл;

білки – 3 шт.;

жовтки – 6 шт.;

цукор – 100 г або мед (2 ст. л.);

ром або коньяк – 100 мл;

мускатний горіх, сіль – по щіпці;

кориця – 2 палички;

кардамон – 3 коробочки;

гвоздика – 2 шт.;

ванілін.

Як приготувати: