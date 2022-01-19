Кекс з авокадо, бананом та горіхами – простий рецепт ароматної випічки

Ми звикли, що авокадо – це насамперед тости та салати. Але цей корисний овоч чудово поводиться в сирниках і, як з'ясувалося, у випічці.
Для цього кексу авокадо потрібно трохи більше ста грамів, він розминається разом з бананом у кашку, через що практично не відчувається.
При цьому випічка має присмак банана та горіхів. У цьому випадку – фісташок.
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Фублогерка narisovano запевняє, що смак овоча не відчуватиметься, а от свою роботу – зробити випічку ніжною та соковитою – він виконає на всі сто.
Кекс з авокадо, бананом та горіхами
Інгредієнти:
- 2 яйця С1;
- половина середнього авокадо;
- невеликий банан;
- 100 г цукру;
- 190 г борошна;
- 1,5 ч. л. розпушувача;
- 70 г м'якого вершкового масла;
- 100 г фісташок.
Авокадо дуже вдало можна використати і у вегетаріянському олів'є, його рецепт знайдете тут.
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Як приготувати:
- Масло розтерти, збити з цукром. Додати по одному яйця, добре розтираючи.
- Авокадо розім'яти з бананом у кашку та додати до яєць. Перемішати.
- Фісташки очистити, крупно нарізати та всипати до тіста. Замість фісташок можна використовувати волоські горіхи, фундук або мигдаль. Перемішати.
- Борошно змішати з розпушувачем. Всипати у тісто, перемішати.
- Форму змастити маслом, викласти тісто, розрівняти. Випікати за 180 градусів близько 40 хвилин. Орієнтуйтесь на суху шпажку.