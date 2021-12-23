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Кекс "Сніжинка" – рецепт одного з найпопулярніших передноворічних десертів з минулого

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
23 грудня, 10:14
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Багато хто може пам'ятати, що свого часу їх пекли для солодких столів після шкільних ялинок. "Сніжинці" не потрібне борошно, вона випікається на згущеному молоці та крохмалі. Прикрашається за смаком
Кекс "Сніжинка"
Кекс "Сніжинка" / Фото: instagram.com/zheludkova_ira

Цей кекс – найсмачніший представник радянської домашньої випічки. Він не був на слуху, як "Столичний" з родзинками.

Тобто "Сніжинка" не продавалася у магазинах, та господині не адаптували її рецепт на своїх кухнях.

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Це справжня домашня вигадка. Причому пориста та соковита. Замість борошна – крохмаль, решту зробить згущене молоко.

Авторка рецепта – zheludkova_ira – як видно на фото, прикрасила "Сніжинку" шоколадною глазур'ю. Цього можна не робити. І так зрозуміло, що кекс доволі солодкий.

Кекс "Сніжинка"

Інгредієнти:

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  • 1 яйце;
  • 1 б. згущеного молока;
  • цедра 1 лимона;
  • 1/2 ч. л. соди, гашеної соком лимона;
  • 6 ст. л. крохмалю.

Як приготувати:

  1. Поєднати всі інгредієнти, вилити в змащену вершковим маслом форму і випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 25-30 хвилин.

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