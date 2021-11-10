Кекс "Столичний" з родзинками – рецепт випічки, яку багато хто пам'ятає з дитинства

Для кексу потрібно багато родзинок, вони попередньо замочуються в гарячій воді. Часто, коли родзинки розбухнуть, до них додавали трохи коньяку. Сам кекс випікається не менше години

Кекс "Столичний" - рецепт / Фото: instagram.com/zaryanka78_kitchen/

Доволы щільна скоринка, яка рясно посипається цукровою пудрою, а всередині – соковитий м'якуш із великою кількістю родзинок.

Кекс "Столичний" хоч і не був дефіцитом, його можна було легко купити в магазині, але для багатьох його поява на столі була справжнім святом.

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Його нечасто готували власноруч, як, наприклад, "Горішки" зі згущеним молоком. Але зрозуміло, що домашній "Столичний" був смачнішим.

Авторка рецепта zaryanka78_kitchen пропонує зробити надрізи на кексі перед тим, як він почне випікатися.

Кекс "Столичний" – рецепт

Інгредієнти:

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по 75 г вершкового масла, цукру;

3 яйця;

240 г борошна;

180 г родзинок;

дрібка солі;

ваніль або ванільний цукор;

1/2 ч. л. розпушувача.

Як приготувати: