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Кекс "Столичний" з родзинками – рецепт випічки, яку багато хто пам'ятає з дитинства

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
10 листопада, 10:20
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Для кексу потрібно багато родзинок, вони попередньо замочуються в гарячій воді. Часто, коли родзинки розбухнуть, до них додавали трохи коньяку. Сам кекс випікається не менше години
Кекс "Столичний" - рецепт
Кекс "Столичний" - рецепт / Фото: instagram.com/zaryanka78_kitchen/

Доволы щільна скоринка, яка рясно посипається цукровою пудрою, а всередині – соковитий м'якуш із великою кількістю родзинок.

Кекс "Столичний" хоч і не був дефіцитом, його можна було легко купити в магазині, але для багатьох його поява на столі була справжнім святом.

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Його нечасто готували власноруч, як, наприклад, "Горішки" зі згущеним молоком. Але зрозуміло, що домашній "Столичний" був смачнішим.

Авторка рецепта zaryanka78_kitchen пропонує зробити надрізи на кексі перед тим, як він почне випікатися.

Кекс "Столичний" – рецепт

Інгредієнти:

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  • по 75 г вершкового масла, цукру;
  • 3 яйця;
  • 240 г борошна;
  • 180 г родзинок;
  • дрібка солі;
  • ваніль або ванільний цукор;
  • 1/2 ч. л. розпушувача.

Як приготувати:

  1. Розм'якшене масло з цукром, додати по одному яйця, щоразу добре збиваючи.
  2. Додати ваніль, попередньо замочені та висушені родзинки, перемішати.
  3. Всипати борошно із сіллю та розпушувачем, вимісити тісто, викласти в змащену вершковим маслом форму і зробити зверху неглибокий розріз.
  4. Випікати за температури 160 градусів більше години до рум'яності. Готовність перевіряйте зубочисткою.
  5. Готовий кекс трохи остудити та щедро посипати цукровою пудрою.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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