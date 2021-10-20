Кекси "Павутинка" на Геловін, які захочеться випікати не тільки на це свято

Рецепт розрахований на дев'ять смачних кексів. Потрібно більше – подвоюйте кількість інгредієнтів. Павутинки на випічку наносяться за допомогою кондитерського мішка, його можна зробити самостійно

Кекси "Павутиння" / Фото: www.bbc.co.uk/food

Геловін, по суті, – це свято солодощів. Тому крім основних несолодких страв, варто подбати і про десерти. Наприклад, про кекси. Важливо – максимально стилізувати їх під геловінські вимоги, тобто вони мають мило лякати. Ці кекси з декором у вигляді павутини посядуть почесне місце на святковому столі.

Автори рецепта запевняють, що з одного набору складових вийде дев'ять великих пишних кексів.

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Кекси "Павутинка"

Інгредієнти:

125 г борошна;

25 г какао-порошку;

1½ ч. л. розпушувача;

по 150 г цукрової пудри, вершкового масла кімнатної температури;

1 яйце;

8 ст. л. молока.

Для глазурі з вершкового сиру:

50 г вершкового сиру;

25 г вершкового масла кімнатної температури;

125 г цукрової пудри;

½ ч. л. ванільної есенції.

Для шоколадної глазурі:

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25 г цукрової пудри;

1 ст. л. какао-порошку.

Як приготувати: