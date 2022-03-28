Кілограм прекрасних домашніх пряників з мінімуму продуктів – простий рецепт

Вершкового масла для цих пряників не потрібно. З усім впорається олія. Варто сказати, що подібна випічка виходить дуже соковитою. Обов'язково спробуйте чайний кекс.
Тісто для цих пряників не треба вистояти. Воно замішується впродовж 20 хвилин – і одразу ж можна братися за формування.
Не робіть пряники занадто товстими, максимально 8-10 міліметрів, щоб вони точно пропеклися.
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Глазур потрібно наносити на дуже теплу випічку, так вона максимально її просочить.
Рецепт з каналу Кулінарим з Танею.
Домашні пряники
Для тіста:
- 250 мл молока;
- 150 г борошна;
- 180 г цукру;
- 40 г меду (за бажанням);
- гвоздика, кориця – до смаку.
- 4 ст. л. олії;
- 350 г борошна (може знадобитися трохи більше або менше);
- 2 ч. л. розпушувача;
- 3 ч. л. ванільного цукру;
- 0,5 ч. л. соди;
- дрібка солі.
Для глазурі:
- 150 г цукрової пудри;
- 7 ч. л. води або молока;
- 1-2 ч. л. лимонного соку (за бажанням).
Рецепт ароматного ірландського яблучного пирога знайдете тут.
Як приготувати:
- Молоко кімнатної температури з'єднати з медом та спеціями. Нагріти до гарячого стану.
- Змішати 150 грамів борошна з цукром, додати дрібку солі та ванільний цукор. Перемішати.
- Влити молоко з медом і добре перемішати вінчиком. Остудити масу до кімнатної температури. Можна ставити миску у холодну воду, щоб швидше остудити.
- Додати олію, розпушувач, соду, перемішати.
- Частками додати просіяне борошно та замісити тісто. Тісто вийде м'яким, але воно має добре мати форму.
- Викласти тісто на припилену мукою поверхню, розкачати завтовшки 8-10 мм. Вирізати пряники за допомогою формочок або сформувати за допомогою рук.
- Викласти на застелене деко. Випікати 10-12 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці. Важливо не перетримати їх, щоб не пересушити.
- Поєднати всі інгредієнти для глазурі. Змастити пряники, дати глазурі застигнути.
Усі подробиці приготування пряників дивіться нижче.