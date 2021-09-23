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Кизил на зиму – 3 найкращі заготівлі, які порадують вас узимку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
23 вересня, 13:22
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Кизил можна засушити або заморозити, а можна приготувати варення, замаринувати його, що стане оригінальною альтернативою оливкам, або зварити джем. Що б ви не вибрали, заготівлі з кизилу особливі
Заготівлі з кизилу на зиму
Заготівлі з кизилу на зиму / Фото: Depositphotos

Про те, що кизил дуже корисний, давно відомо. І це не лише про ягоди. У народній медицині використовують листя, коріння і навіть кору цієї рослини. Заготівлі на зиму з кизилу останнім часом стають дедалі популярнішими. Крім сезонних заготівель зі слив, можна приготувати красиве кизилове варення, замаринувати ягоду і приготувати джем. Нехай це буде не у великих обсягах, але хоча б одна баночка у вас має бути. Знайомтеся з рецептами і поповнюйте свої запаси.

Кизиловое варення

Кизилове варення
Кизилове варення / Фото: instagram.com/chto.prigotovit_365/

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Інгредієнти:

  • 1 кг кизилу;
  • 1,5 кг цукру;
  • 2-3 ст. л. лимонного соку;

Спосіб приготування:

  1. Кизил перебрати і добре вимити. Скласти у велику каструлю, залити 1 л окропу і бланшувати впродовж хвилини.
  2. Для сиропу в іншій каструлі з'єднати цукор і 300 мл води, в якій блашували кизил. Довести до кипіння і варити близько 5 хвилин.
  3. Додати в сироп кизил і готувати 7-10 хвилин на середньому вогні, знімаючи піну. Зняти з вогню і остудити.
  4. Знову довести варення до кипіння і дати охолонути. Додати лимонний сік, довести до кипіння і варити 3-5 хвилин. Розкласти в сухі стерилізовані банки, накрити рушником. Коли варення охолоне, закрити кришками.

Маринований кизил

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Маринований кизил
Маринований кизил / Фото: instagram.com/varenie_dla_nastroeniya/

Інгредієнти:

  • 1,5 кг кизилу;
  • 1 шт. – лаврове листя;
  • 4 шт. – чорний перець горошком;
  • 1 зуб. часнику;
  • 3 ч. л. цукру;
  • 1 ч. л. солі;
  • 1,5 ч. л. оцту 9%
  • перець гострий – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Кизил промити, обсушити і розкласти по стерилізованих банках разом із часником, лавровим листям і перцем. Залити окропом, прикрити стерилізованими кришками і залишити на 15 хвилин.
  2. Злити воду з банок у каструлю, довести до кипіння.
  3. У банки додати сіль, цукор і оцет. Залити окропом, закрутити кришками.
  4. Перевернути догори дном, укутати і залишити до повного охолодження.
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Джем з кизилу на зиму

Джем з кизилу
Джем з кизилу / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 2 кг кизилу;
  • 1 склянка води;
  • цукор.

Спосіб приготування:

  1. Кизил помити, скласти в каструлю і додати 1 склянку холодної води.
  2. Довести до кипіння і варити близько 10-15 хвилин, ягоди мають стати м'якими.
  3. Протерти кизил через сито.
  4. Зважити пюре і додати цукор у пропорції 1:1 або 1:1,5. Добре перемішати.
  5. Перекласти в каструлю і варити на слабкому вогні 1,5 години, помішуючи і знімаючи піну.
  6. Готовий джем розлити в стерилізовані банки і закатати.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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