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Клафуті з черешнею – швидкий рецепт красивого та дуже ніжного десерту

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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19 червня, 12:29
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Це французький десерт з випіканням. Неймовірний як у теплому, так і холодному вигляді. Якщо кісточки з черешні не прибирати, клафуті виходить з яскравішим смаком
Як приготувати клафуті з черешнею
Як приготувати клафуті з черешнею

Сезон черешні – це не лише ягода у свіжому вигляді, а й компоти на зиму. Черешня, маючи скромні, читаємо неяскраві, смакові якості, дуже смачна, мабуть, у найніжнішому десерті з випіканням – клафуті.

Клафуті прийшов до нас із Франції і там, до речі, з черешні кісточки не прибирають. Фудблогерка vsembuono використовує ягоду без кісточки.

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Весь процес випікання слід контролювати. Якщо побачите, що клафуті готується дуже швидко, останні 10-15 хвилин накрийте його фольгою. За бажання прикрасьте цукровою пудрою.

Клафуті з черешнею

Клафуті з черешнею
Клафуті з черешнею

Інгредієнти:

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  • черешня – 500-700 г;
  • молоко – 260 мл;
  • яйця – 4 шт.;
  • борошно – 100 г;
  • цукор – 130 г;
  • ванільний цукор – 1 ч. л.;
  • щіпка солі, вершкове масло.

Як приготувати:⠀

  1. Розігріти духовку до 180 градусів.
  2. Черешню вимити, за бажанням прибрати кісточку. ⠀
  3. Змішати цукор, яйця та дрібку солі, збити 2 хвилини та просіяти борошно. Перемішати до однорідності та влити частинами молоко. Перемішати, залишити на 5-10 хвилин.
  4. Форму змастити вершковим маслом і присипати цукровою пудрою або цукром.
  5. Викласти черешню на один шар і залити тістом. Готувати на 40 хвилин.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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