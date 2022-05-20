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Класичний рецепт коктейлю "Маргарита", найжіночого серед усіх

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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20 травня, 18:32
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У коктейлю мексиканське коріння, у місцевих барах він зароджувався. Тут важлива якість текіли, поганий алкоголь "Маргарита" не терпітиме
Коктейль "Маргарита"
Коктейль "Маргарита"

Злегка тягуча з насиченим цитрусовим ароматом і присмаком та безумовно п'янка. Надоригінальності, як в іншому безалкогольному напої на основі кави та банана, особливо чекати не варто.

У "Маргариті" перевірені часом та вивірені фахівцям пропорції текіли, куантро та свіжого соку лайма.

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Головні вимоги ідеальної "Маргарити" – текіла високої якості та свіжий сік лайма. Якщо ваша текіла дуже різка, поміняйте пропорції на користь лікеру та соку – так радять на сайті www.seriouseats.com.

Класичний рецепт коктейлю "Маргарита"

Класичний рецепт коктейлю "Маргарита"
Класичний рецепт коктейлю "Маргарита"

Інгредієнти:

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  • 1 часточка лайма плюс 2 часточки для прикраси;
  • 1 ст. л. крупної солі для обідків келиха;
  • 120 мл текіли;
  • 60 мл лікеру куантро;
  • 45 мл свіжого соку з 2 лаймів.

Як приготувати:

  1. Помістити часточку лайма на зовнішній край двох бокалів і вмочіть краї в сіль.
  2. У шейкері змішати текілу, куантро та сік лайма. Додати лід і струшувати до охолодження.
  3. Процідити в келихи, на бажання подавати зі свіжим льодом.

Тут читайте про цікавий безалкогольний напій – каву з халвою.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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