Класичний рецепт коктейлю "Маргарита", найжіночого серед усіх

У коктейлю мексиканське коріння, у місцевих барах він зароджувався. Тут важлива якість текіли, поганий алкоголь "Маргарита" не терпітиме

Коктейль "Маргарита"

Злегка тягуча з насиченим цитрусовим ароматом і присмаком та безумовно п'янка. Надоригінальності, як в іншому безалкогольному напої на основі кави та банана, особливо чекати не варто.

У "Маргариті" перевірені часом та вивірені фахівцям пропорції текіли, куантро та свіжого соку лайма.

Реклама

Головні вимоги ідеальної "Маргарити" – текіла високої якості та свіжий сік лайма. Якщо ваша текіла дуже різка, поміняйте пропорції на користь лікеру та соку – так радять на сайті www.seriouseats.com.

Класичний рецепт коктейлю "Маргарита"

Класичний рецепт коктейлю "Маргарита"

Інгредієнти:

Реклама

1 часточка лайма плюс 2 часточки для прикраси;

1 ст. л. крупної солі для обідків келиха;

120 мл текіли;

60 мл лікеру куантро;

45 мл свіжого соку з 2 лаймів.

Як приготувати:

Помістити часточку лайма на зовнішній край двох бокалів і вмочіть краї в сіль. У шейкері змішати текілу, куантро та сік лайма. Додати лід і струшувати до охолодження. Процідити в келихи, на бажання подавати зі свіжим льодом.

Тут читайте про цікавий безалкогольний напій – каву з халвою.