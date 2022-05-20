Класичний рецепт коктейлю "Маргарита", найжіночого серед усіх

Злегка тягуча з насиченим цитрусовим ароматом і присмаком та безумовно п'янка. Надоригінальності, як в іншому безалкогольному напої на основі кави та банана, особливо чекати не варто.
У "Маргариті" перевірені часом та вивірені фахівцям пропорції текіли, куантро та свіжого соку лайма.
Головні вимоги ідеальної "Маргарити" – текіла високої якості та свіжий сік лайма. Якщо ваша текіла дуже різка, поміняйте пропорції на користь лікеру та соку – так радять на сайті www.seriouseats.com.
Класичний рецепт коктейлю "Маргарита"
Інгредієнти:
- 1 часточка лайма плюс 2 часточки для прикраси;
- 1 ст. л. крупної солі для обідків келиха;
- 120 мл текіли;
- 60 мл лікеру куантро;
- 45 мл свіжого соку з 2 лаймів.
Як приготувати:
- Помістити часточку лайма на зовнішній край двох бокалів і вмочіть краї в сіль.
- У шейкері змішати текілу, куантро та сік лайма. Додати лід і струшувати до охолодження.
- Процідити в келихи, на бажання подавати зі свіжим льодом.
Тут читайте про цікавий безалкогольний напій – каву з халвою.