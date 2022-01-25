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Класний перекус – рецепт сирних кексів з крабовими паличками

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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25 січня, 08:10
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Певної тягучості кексам надасть твердий сир. Його, як і крабові палички, потрібно буде натерти. Тісто замішується на кефірі
Рецепт кексів до сніданку
Рецепт кексів до сніданку / Фото: Depositphotos

Кекси бувають різними. Але перша асоціація – це щось солодке. Наприклад, як ароматні із сиром та шоколадом.

Є припущення, що такий варіянт кексів ви поки не готували. Мало того, що в них є твердий сир, так ще й крабові палички.

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Тут треба бути обережними із сіллю, її достатньо у паличках.

Як каже фудблогерка narisovano, з її кількості інгредієнтів вийде 6-7 невеликих кексів.

Кекси із сиром та крабовими паличками

Кекси з сиром та крабовими паличками
Кекси з сиром та крабовими паличками / Фото: instagram.com/narisovano/

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Інгредієнти:

  • 1 яйце;
  • 200 г кефіру;
  • 100 г крабових паличок;
  • 150 г сиру;
  • 120 г борошна;
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • дрібка солі;
  • 1 ч. л. спецій, трав.

Ще дуже смачно, коли салат з крабовими паличками попадає в тортильї – рецепт знайдете тут.

Як приготувати:

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  1. Яйце злегка збити, влити кефір і перемішати. Додати сіль та спеції.
  2. Крабові палички та сир натерти на великій тертці.
  3. До тіста додати борошно з розпушувачем. Перемішати до однорідності. Додати сир та крабові палички, перемішати.
  4. Форми для кексів заповнити масою, розрівняти. Випікати за 180 градусів 40 хвилин.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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