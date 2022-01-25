Класний перекус – рецепт сирних кексів з крабовими паличками

Певної тягучості кексам надасть твердий сир. Його, як і крабові палички, потрібно буде натерти. Тісто замішується на кефірі

Рецепт кексів до сніданку / Фото: Depositphotos

Кекси бувають різними. Але перша асоціація – це щось солодке. Наприклад, як ароматні із сиром та шоколадом.

Є припущення, що такий варіянт кексів ви поки не готували. Мало того, що в них є твердий сир, так ще й крабові палички.

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Тут треба бути обережними із сіллю, її достатньо у паличках.

Як каже фудблогерка narisovano, з її кількості інгредієнтів вийде 6-7 невеликих кексів.

Кекси із сиром та крабовими паличками

Кекси з сиром та крабовими паличками / Фото: instagram.com/narisovano/

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Інгредієнти:

1 яйце;

200 г кефіру;

100 г крабових паличок;

150 г сиру;

120 г борошна;

1 ч. л. розпушувача;

дрібка солі;

1 ч. л. спецій, трав.

Ще дуже смачно, коли салат з крабовими паличками попадає в тортильї – рецепт знайдете тут.

Як приготувати:

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