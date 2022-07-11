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Галушки з Ліхтенштейну – швидкий бюджетний рецепт для обіду та вечері (фото)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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11 липня, 13:02
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Ці галушки маленькі, схожі на краплі дощу. Потрапляють в окріп через шумівку або дуршлак. Гарячими з'єднаються із сиром та прикрасяться добре обсмаженою цибулею
Ліхтенштейнські галушки з сиром та карамелізованою цибулею
Ліхтенштейнські галушки з сиром та карамелізованою цибулею

Галушки – дуже поширені та дуже улюблені в Німеччині, Австрії. Є тірольські галушки, для яких потрібен черствий хліб.

У Ліхтенштейні їх подають із сиром, він щільно огортає акуратні краплі з ніжного тіста. Зверху галушки прикрашаються добре обсмаженою цибулею. Подавайте з овочевим салатом або нежирним м'ясом.

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Тісто для галушок виходить густим. Але водночас таким, щоб воно могло легко проходити через отвори дуршлагу чи шумівки. Саме таким чином ліхтенштейнські галушки потрапляють в окріп.

Рецепт з www.kochbar.de.

Галушки із сиром та карамелізованою цибулею

Галушки з сиром і карамелізованою цибулею
Галушки з сиром і карамелізованою цибулею

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Інгредієнти на три порції:

  • борошно – 300 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • тепла вода – 125 мл;
  • твердий сир – 200 г;
  • сіль;
  • цибуля – 3 шт. великих;
  • топлене або звичайне вершкове масло.

Як приготувати:

  1. Просіяти борошно, додати 2 ч. л. солі, перемішати.
  2. Збити яйця з водою. Поєднати обидві суміші, замісити тісто. Накрити та залишити на 20 хвилин.
  3. Цибулю нарізати на тонкі півкільця і обсмажити на сковороді з невеликою кількістю олії, близько 15-20 хвилин до карамельного кольору.
  4. У велику каструлю налити воду, довести до кипіння. Додати сіль.
  5. Пропустити тісто через друшляк або шумівку. Галушки мають бути маленькими та довгастими.
  6. Варити до готовності, злити через друшляк. Перекласти.
  7. Додати тертий сир та добре перемішати, щоб сир розплавився.
  8. Розкласти по тарілках і прикрасити карамелізованою цибулею.

А в Німеччині готують картопляні галушки, вдалий гарнір для м'яса.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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