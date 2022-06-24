Полунично-банановий сорбет – швидкий рецепт легкого освіжального десерту (фото)

Скуштувати десерт можна після першого етапу заморожування та пюрування фруктів та ягід. Цукор, цукрову пудру або мед додавайте за смаком

Як приготувати сорбет у домашніх умовах

Ми розповідали, як приготувати морозиво за п'ять хвилин і без морожениці. Із сорбетами все набагато простіше, інгредієнти подрібнюються в блендері.

Полуницю та банани треба нарізати не дуже дрібно, викласти в один шар під плівкою. Щойно фрукти та ягоди затвердіють, можна збивати з молоком або вершками.

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Молоко можна замінити фільтрованою водою або натуральним полуничним соком. Замість цукру та згущеного молока, як у recepti.viktoria, спробуйте додати мед або взагалі відмовитися від підсолоджувача.

Полунично-банановий сорбет

Полунично-банановий сорбет

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Інгредієнти:

полуниця – 300-350 г;

банан – 2 шт.;

молоко – 250 г;

цукрова пудра або цукор, згущене молоко – по 1 ст. л.

Як приготувати:

Нарізати полуницю та банан кружальцями. Викласти в один шар на тарілку, застелену плівкою. Зверху викласти полуницю, накрити плівкою. Відправити в морозилку на кілька годин. Подрібнити в блендері разом з молоком, цукром та згущеним молоком. Перелити в контейнер, відправити у морозилку на 30 хвилин.

Обов'язково спробуйте домашні цукерки із сухого молока, усередині цукерок горіх.