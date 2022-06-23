Полуниця в шоколаді – як приготувати, щоб не зіпсувати десерт (фото)

Після того, як полуниця побула в шоколаді, а сам шоколад не встиг застигнути, її можна прикрасити кокосовою стружкою, подрібненими горіхами або вафлями

Полуниця в шоколаді, як правильно зробити й рецепт

Куди б не потрапила полуниця, тирамісу або шоколад, – буде неодмінно чудовий десерт.

Для полуниці в шоколаді потрібні великі та щільні ягоди. Радять опускати їх у шоколад, нанизавши на шпажки, отримаємо рівномірний шар. Шпажки теж бажано опустити в шоколад, щоби полуниця не впала.

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Рівномірно шоколад застигне, якщо помістити шпажки у висячому положенні, наприклад, на стінках контейнера. Якщо викладатимете на папір одразу, шоколад прилипне.

Можна чергувати шари темного, молочного та білого шоколаду. Або взагалі з'єднати темний та білий, розмішати зубочисткою, щоб отримати красиві візерунки.

І головне – шоколад міцно триматиметься на добре просушеній полуниці, бажано протерти її серветкою.

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Полуниця в шоколаді

Полуниця в шоколаді

Інгредієнти:

полуниця;

шоколад (чорний або молочний).

Як приготувати:

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Полуницю ретельно вимити (хвостик залишити), викласти на серветки, ретельно обсушити. Шоколад розтопити на водяній бані, помішуючи. Пластиковий контейнер з кришкою застелити пергаментом. Опустити шпажку в шоколад, проткнути ягоду. Опустити полуницю в шоколад. Викласти полуницю на відстані. Дати шоколаду застигнути за кімнатної температури, потім поставити полуницю в шоколаді в холодильник.

Не пропустіть простий пиріг з полуницею. Тісто замішується на сметані.