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Коблер з чорницею і персиками – рецепт пирога для любителів яскравого ягідно-фруктового смаку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
7 вересня, 17:11
В закладинки
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Перевага коблерів у тому, що в них більше начинки, ніж тіста. Воно ніби тоне у фруктово-ягідному пюре, ніжно огортаючи пісочне печиво. Кількість цукру регулюйте на свій смак
Коблер з чорницею і персиками
Коблер з чорницею і персиками / Фото: www.eatthis.com

Почнемо з того, що такі десерти для тих, хто любить більше начинки, в нашому випадку ягід і фруктів, а не тіста. Цей коблер більше схожий на фруктово-ягідне пюре з вкрапленнями пісочного печива. Цікаво, що на їхній батьківщині, в Англії, коблери готують несолодкими – з м'ясом або грибами. А саме ягідні коблери люблять готувати в США. У сезон персиків продовжуємо поповнювати арсенал випічки з цими фруктами.

Коблер з чорницею і персиками – рецепт

Інгредієнти

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  • 800 г персиків (очищених, без кісточок, нарізаних на 6 часточок)
  • 1 склянка чорниці
  • 1/4 склянки + 2 ст. л. цукру
  • 2 ч. л. кукурудзяного крохмалю
  • Сік 1/2 лимона
  • 1/4 ч. л. солі
  • 1 склянка борошна
  • 4 ст. л. холодного масла, нарізати кубиками
  • 3/4 ч. л. розпушувача
  • 1/4 ч. л. харчової соди
  • 1/3 склянки грецького йогурту
  • 1 ст. л. коричневого цукру

Спосіб приготування

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Змішайте персики, чорницю, 1/4 склянки цукру, кукурудзяний крохмаль, лимонний сік і дрібку солі у формі для випікання. Ретельно перемішайте.
  2. Змішайте в мисці 2 столові ложки цукру, борошно, масло, розпушувач, харчову соду і 1/4 чайної ложки солі.
  3. Розм'якшіть масло пальцями і розімніть з борошном до консистенції, схожої на грубе борошно.
  4. Додайте йогурт і обережно перемішайте, щоб вийшло розсипчасте тісто.
  5. Розділіть тісто на 6 рівних частин. Викладіть на персики з чорницею і посипте коричневим цукром.
  6. Випікайте близько 20 хвилин, доки персики не закиплять, а тісто не стане золотисто-коричневим.

Рецепт легендарного десерта – персика "Мельба" знайдете тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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