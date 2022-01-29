Кава по-єгипетськи – весь секрет у її піні: простий рецепт напою

Якщо у кави з кардамоном є свої особливі правила, щоб її не зіпсувати, то для єгипетської кави все трохи простіше.
Ні, основні вимоги залишаються – фільтрована вода, свіжомелена кава та не кип'ятити напій.
Але сам процес дещо відрізняється. Уся справа у піні. Саме в ній. У процесі, коли вона наближається до країв джезви, її потрібно знімати та викладати у чашку. Так повторити кілька разів.
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Завдяки цьому у кави ніжніша текстура. І так, в Єгипті люблять солодку каву. Але додавати цукор можна на свій смак.
Кава по-єгипетськи
Інгредієнти:
- кава дрібного помелу – 25 г;
- вода – 125 мл;
- цукор – 4-5 г;
- сіль – щіпка.
У Японії дуже люблять кавове желе як альтернативу еспресо. Як це желе приготувати – дивіться тут.
Спосіб приготування:
- Влити в джезву воду, довести до кипіння, дати кілька хвилин постояти. Всипати цукор, сіль та каву, розмішати. Поставити на слабкий вогонь.
- Щойно на поверхні кави з'явиться піна, перекласти у чашку. За 20 секунд повернути каву на вогонь та після появи піни перекласти знову в чашку. Виконати так ще раз.
- Тільки тепер налити каву у чашку.