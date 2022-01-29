Кава по-єгипетськи – весь секрет у її піні: простий рецепт напою

Саме техніка приготування забезпечує напою кремову текстуру. У процесі піна, що утворюється на поверхні, перекладається в чашку, а потім з'єднується з кавою

Як приготувати каву по-єгипетськи / Фото: Инстаграм

Якщо у кави з кардамоном є свої особливі правила, щоб її не зіпсувати, то для єгипетської кави все трохи простіше.

Ні, основні вимоги залишаються – фільтрована вода, свіжомелена кава та не кип'ятити напій.

Реклама

Але сам процес дещо відрізняється. Уся справа у піні. Саме в ній. У процесі, коли вона наближається до країв джезви, її потрібно знімати та викладати у чашку. Так повторити кілька разів.

Завдяки цьому у кави ніжніша текстура. І так, в Єгипті люблять солодку каву. Але додавати цукор можна на свій смак.

Кава по-єгипетськи

Кава по-єгипетськи / Фото: instagram.com/kn.natalie/

Реклама

Інгредієнти:

кава дрібного помелу – 25 г;

вода – 125 мл;

цукор – 4-5 г;

сіль – щіпка.

У Японії дуже люблять кавове желе як альтернативу еспресо. Як це желе приготувати – дивіться тут.

Спосіб приготування:

Реклама