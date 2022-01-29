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Кава по-єгипетськи – весь секрет у її піні: простий рецепт напою

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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29 січня, 08:57
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Саме техніка приготування забезпечує напою кремову текстуру. У процесі піна, що утворюється на поверхні, перекладається в чашку, а потім з'єднується з кавою
Як приготувати каву по-єгипетськи
Як приготувати каву по-єгипетськи / Фото: Инстаграм

Якщо у кави з кардамоном є свої особливі правила, щоб її не зіпсувати, то для єгипетської кави все трохи простіше.

Ні, основні вимоги залишаються – фільтрована вода, свіжомелена кава та не кип'ятити напій.

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Але сам процес дещо відрізняється. Уся справа у піні. Саме в ній. У процесі, коли вона наближається до країв джезви, її потрібно знімати та викладати у чашку. Так повторити кілька разів.

Завдяки цьому у кави ніжніша текстура. І так, в Єгипті люблять солодку каву. Але додавати цукор можна на свій смак.

Кава по-єгипетськи

Кава по-єгипетськи
Кава по-єгипетськи / Фото: instagram.com/kn.natalie/

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Інгредієнти:

  • кава дрібного помелу – 25 г;
  • вода – 125 мл;
  • цукор – 4-5 г;
  • сіль – щіпка.

У Японії дуже люблять кавове желе як альтернативу еспресо. Як це желе приготувати – дивіться тут.

Спосіб приготування:

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  1. Влити в джезву воду, довести до кипіння, дати кілька хвилин постояти. Всипати цукор, сіль та каву, розмішати. Поставити на слабкий вогонь.
  2. Щойно на поверхні кави з'явиться піна, перекласти у чашку. За 20 секунд повернути каву на вогонь та після появи піни перекласти знову в чашку. Виконати так ще раз.
  3. Тільки тепер налити каву у чашку.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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