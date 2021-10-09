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Кава з кардамоном – як зварити і скільки додати спеції, щоб не зіпсувати напій

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
9 жовтня, 09:01
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Експерти радять брати цілі зерна кардамону, а не мелену спецію. Пропорції – 3 зерна на 150 мл води, після приготування кави, кардамон потрібно прибрати з напою
Кава з кардамоном - правила приготування
Кава з кардамоном - правила приготування / Фото: instagram.com/lebens_mittel/

Так пити каву придумали в арабських країнах, так її люблять пити у нас. Але з кардамоном варто бути вкрай обережними, щоб не довелося варити каву заново. Варити її, звичайно, потрібно в джезві. Існують конкретні правила, як це зробити ідеально. Одне з них – намагатися використовувати зерна, а не мелений кардамон.

Уся сіль криється в самому кардамоні

На 150 мл води потрібно 3-4 зерен
На 150 мл води потрібно 3-4 зерен / Фото: Pixabay

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Кардамон – спеція складна. Варто трохи перевищити з нею норму – чашка зіпсована, таку каву пити неможливо. Експерти радять купити зерна і молоти їх або товкти в ступці безпосередньо перед приготуванням. Або ж додавати їх у напій цілком.

Якщо у вас подрібнена спеція, то додавати її потрібно менше. Щоб випити смачну каву з кардамоном, то на 150 мл води беріть 3-4 зерен. Подрібненого кардамону потрібно не більше ¼ чайної ложки.

Щодо того, на якому етапі приготування класти кардамон, то є кілька варіянтів. Можна змішати злегка розчавлений кардамон з меленою кавою, а потім додавати воду.

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Або ж покласти в джезву цілі зерна, а потім прибрати їх разом з піною. Можна спробувати кілька способів і вибрати найкращий для себе особисто.

Щойно ви зварили каву, то не треба надовго залишати зерна, кардамон продовжуватиме віддавати свої олії, а це може зіпсувати напій.

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З якими ще спеціями кава з кардамоном буде смачніше

Молоко нейтралізує смак кардамону, кориця – підкреслює
Молоко нейтралізує смак кардамону, кориця – підкреслює / Фото: instagram.com/thea_maisonducafe/

Якщо любите додавати в каву трохи молока, то потрібно пам'ятати – молоко певною мірою нейтралізує смак і аромат кардамону. А от з мускатним горіхом, корицею, бадьяном і перцем кардамон подружиться.

Кава з кардамоном і корицею

Інгредієнти:

  • 120 мл води;
  • 1 ст. л. меленої кави;
  • 2-3 зерна кардамону;
  • ½ ч. л. меленої кориці;
  • ½ ч. л. цукру.

Як приготувати:

  1. Мелену каву змішати в джезві з злегка розчавленими зернами кардамону. Залити водою і нагрівати на повільному вогні.
  2. Щойно напій почне прогріватися, додати цукор і корицю. Після появи піни процідити і вилити в чашку.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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