Кавове желе як альтернатива еспресо – чому його люблять японці та як його приготувати вдома

Ми знаємо, що в каву можна додати багато чого, і це не погіршить, а підкреслить її смак. А от те, що еспресо можна перетворити на желе і не для того, щоб з'їсти як десерт, а щоб випити кави, тільки в іншій інтерпретації, відомо небагатьом. У Японії це діло люблять. Там навіть продають його в магазинах.
Кавове желе як альтернатива каві
Є відомості, що кухарські книги Англії описували рецепт желе ще на початку 19-го століття. Тоді пропонувалося змішувати каву з желе на основі яловичого бульйону.
Коли желатин з'явився в продажу, стали пропонувати розчиняти його в каві. Запевняли: так шлунок і організм у цілому не зазнає шкідливого удару від кофеїну.
За кілька десятків років кавове желе стали продавати, але великого успіху серед споживачів не було. Проте в Англії є заклади, де можна це спробувати і тепер.
Японське життя кавового желе
Воно було і є, причому досить успішне. У 20-их роках минулого століття там запустили желе в продаж, і воно не виходить з моди досі. Просто японці обожнюють усе європейське, а пити або їсти кавове желе постійно вже увійшло в звичку.
Усесвітні мережі кав'ярень адаптують свої напої під улюблене місцевими жителями кавове желе. Його можуть подати просто так, а можуть нарізати кубиками і залити молоком.
Кавове желе – рецепт
Інгредієнти (одна порція):
- Міцна кава – 100 мл
- Цукор, желатин – по 1 ч. л.
- Вершки, шоколад, молоко – для подачі
Як приготувати:
- Зварити каву з цукром і вилити в сотейник.
- Желатин розчинити у воді, як вказано на упаковці, і вилити в каву.
- Готувати на дуже повільному вогні до розчинення желатину. Дати охолонути.
- Вилити в формочки і відправити в холодильник на 40-60 хвилин.
- Подавати з вершками, молоком або шоколадом.