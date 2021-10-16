Кавове желе як альтернатива еспресо – чому його люблять японці та як його приготувати вдома

Сьогодні це желе популярне в Японії та інших країнах Азії, там його п'ють-їдять цілий рік. Подають з вершками або просто так. Для нього потрібна дуже міцна кава

Кавове желе / Фото: instagram.com/j_jjining/

Ми знаємо, що в каву можна додати багато чого, і це не погіршить, а підкреслить її смак. А от те, що еспресо можна перетворити на желе і не для того, щоб з'їсти як десерт, а щоб випити кави, тільки в іншій інтерпретації, відомо небагатьом. У Японії це діло люблять. Там навіть продають його в магазинах.

Кавове желе як альтернатива каві

Є відомості, що кухарські книги Англії описували рецепт желе ще на початку 19-го століття. Тоді пропонувалося змішувати каву з желе на основі яловичого бульйону.

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Коли желатин з'явився в продажу, стали пропонувати розчиняти його в каві. Запевняли: так шлунок і організм у цілому не зазнає шкідливого удару від кофеїну.

За кілька десятків років кавове желе стали продавати, але великого успіху серед споживачів не було. Проте в Англії є заклади, де можна це спробувати і тепер.

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Японське життя кавового желе

Воно було і є, причому досить успішне. У 20-их роках минулого століття там запустили желе в продаж, і воно не виходить з моди досі. Просто японці обожнюють усе європейське, а пити або їсти кавове желе постійно вже увійшло в звичку.

Усесвітні мережі кав'ярень адаптують свої напої під улюблене місцевими жителями кавове желе. Його можуть подати просто так, а можуть нарізати кубиками і залити молоком.

Кавове желе – рецепт

Кавове желе / Фото: instagram.com/miporin_3sis/

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Інгредієнти (одна порція):

Міцна кава – 100 мл

Цукор, желатин – по 1 ч. л.

Вершки, шоколад, молоко – для подачі

Як приготувати: