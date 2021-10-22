Їжа
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 Вибори в Харкові Вибори в Харкові 💡 Велике оновлення мереж

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Коктейль на Геловін – як приготувати гранатово-ромовий пунш

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
22 жовтня, 16:59
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Гранатовий колір коктейлю досягається завдяки гібіскусу. Крім нього, потрібні темний ром, апельсиновий і гранатовий сік. Для подачі – зерна граната і цитрусові
Гранатово-ромовий пунш
Гранатово-ромовий пунш / Фото: www.countryliving.com

Якщо йдеться не про дитячу вечірку з нагоди Геловіна, то, крім страхітливої, але смачної їжі, має бути тематичний коктейль. Зрозуміло, що для цього напою потрібен темний ром і гранатовий сік. Посилить святковий настрій наявність у складі хорошого просеко. Пуншу виходить багато, кількість інгредієнтів розраховане на 6-7 осіб.

У добірці кращих коктейлів від Сountryliving.com гранатово-ромовий пунш посідає гідне місце.

Реклама

Гранатово-ромовий пунш

Інгредієнти:

  • 4 пакетики гібіскуса;
  • 1 невелика паличка кориці, подрібнена;
  • 200 мл гранатового соку;
  • 200 мл темного рому;
  • 100 мл соку червоного апельсина;
  • 750 мл просеко;
  • насіння граната для сервірування.

Як приготувати:

  1. Помістіть чайні пакетики і паличку кориці в сотейник. Залийте 1 склянкою окропу, дайте настоятися 5 хвилин. Процідіть і остудіть до кімнатної температури.
  2. Змішайте в глечику чай, гранатовий сік, ром і апельсиновий сік. Повільно додайте просеко.
  3. Подавайте з льодом, скибочками апельсина і зернами граната.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш італійську кухню?
Готувати піццу
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Готуємо вечерю сьогодні
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти