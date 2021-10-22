Коктейль на Геловін – як приготувати гранатово-ромовий пунш

Гранатовий колір коктейлю досягається завдяки гібіскусу. Крім нього, потрібні темний ром, апельсиновий і гранатовий сік. Для подачі – зерна граната і цитрусові

Гранатово-ромовий пунш / Фото: www.countryliving.com

Якщо йдеться не про дитячу вечірку з нагоди Геловіна, то, крім страхітливої, але смачної їжі, має бути тематичний коктейль. Зрозуміло, що для цього напою потрібен темний ром і гранатовий сік. Посилить святковий настрій наявність у складі хорошого просеко. Пуншу виходить багато, кількість інгредієнтів розраховане на 6-7 осіб.

У добірці кращих коктейлів від Сountryliving.com гранатово-ромовий пунш посідає гідне місце.

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Гранатово-ромовий пунш

Інгредієнти:

4 пакетики гібіскуса;

1 невелика паличка кориці, подрібнена;

200 мл гранатового соку;

200 мл темного рому;

100 мл соку червоного апельсина;

750 мл просеко;

насіння граната для сервірування.

Як приготувати: