Коктейль на Геловін – як приготувати гранатово-ромовий пунш

Якщо йдеться не про дитячу вечірку з нагоди Геловіна, то, крім страхітливої, але смачної їжі, має бути тематичний коктейль. Зрозуміло, що для цього напою потрібен темний ром і гранатовий сік. Посилить святковий настрій наявність у складі хорошого просеко. Пуншу виходить багато, кількість інгредієнтів розраховане на 6-7 осіб.
У добірці кращих коктейлів від Сountryliving.com гранатово-ромовий пунш посідає гідне місце.
Гранатово-ромовий пунш
Інгредієнти:
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- 4 пакетики гібіскуса;
- 1 невелика паличка кориці, подрібнена;
- 200 мл гранатового соку;
- 200 мл темного рому;
- 100 мл соку червоного апельсина;
- 750 мл просеко;
- насіння граната для сервірування.
Як приготувати:
- Помістіть чайні пакетики і паличку кориці в сотейник. Залийте 1 склянкою окропу, дайте настоятися 5 хвилин. Процідіть і остудіть до кімнатної температури.
- Змішайте в глечику чай, гранатовий сік, ром і апельсиновий сік. Повільно додайте просеко.
- Подавайте з льодом, скибочками апельсина і зернами граната.
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