Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Євродесант їде до Києва Робота під час війни Робота під час війни ⚽ Україна - Ірландія: онлайн 🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку

Торт без випікання

Бамбл-кава

Сир за 15 хвилин

Готуємо баклажани

Як у дитинстві

Суп із кабачків
СЬОГОДНІ Їжа

Компот з черешні – рецепти, щоби пити зараз і заготовити на зиму

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 червня, 12:31
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Класичний рецепт передбачає ягоду з кісточкою, для нього потрібен кілограм цукру. Також можна приготувати черешневий компот з легким цитрусовим присмаком
Рецепти компоту з черешні
Рецепти компоту з черешні

Приємного кольору та ненав'язливого смаку – так кажуть про компот з черешні. Він не насичений за складом вітамінів, як з овочів та цитрусових, але стане чудовим сезонним напоєм та заготівлею на зиму.

Для краси вашого витвору намагайтеся брати черешню без видимих ушкоджень, можна використовувати ягоду різних сортів.

Реклама

У класичний рецепт компоту від vkusno_vv черешня береться з кісточкою, тому така кількість цукру. Якщо вам буде занадто солодко, його можна розбавляти кип'яченою водою.

Компот з присмаком лимона – рецепт редакційний, потрібен сік з одного цитрусового.

Черешневий компот, класичний рецепт

Черешневий компот, класичний рецепт
Черешневий компот, класичний рецепт

Реклама

Інгредієнти:

  • черешня – 1 кг;
  • цукор – 1 кг.
  • вода – 3 л.

Як приготувати:

  1. Черешню промити. Наповнити на 1/4 чи 1/3 чисті літрові банки ягодою.
  2. З'єднати цукор та воду, приготувати сироп. Залити киплячим сиропом банки під шийку і накрити стерильними кришками. Залишити на 10 хвилин.
  3. Сироп злити в каструлю, закип'ятити, повторно залити банки та закатати. Лишити банки під ковдрою на ніч.

Черешневий компот на зиму з лимоном

Компот з черешні на зиму
Компот з черешні на зиму

Реклама

Інгредієнти:

  • черешня – 1 кг;
  • сік 1 лимона;
  • цукор – 2 склянки;
  • вода – 2,5 л.

Як приготувати:

  1. Черешню перебрати, добре помити і скласти в стерилізовані банки. Повільно залити окропом до верху і залишити на 5 хвилин.
  2. Злити рідину в каструлю, додати цукор та лимонний сік. Довести до кипіння. Залити сиропом ягоди та закатати банки.
  3. Перевернути ємності догори дном, накрити рушниками та дати охолонути. Зберігати у прохолодному місці.

Турецький лимонад чудово освіжає та готується разом з апельсинами. У цьому матеріялі дізнаєтесь його рецепт.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Використовуєте м'яту в раціоні?
Готувати
Добірка страв
Що приготувати з броколі
Рецепти
Секрети чеської кухні
Куряча печінка
Готувати
Секрети свіжості
Як зберігати сир?
Дізнатися
Контроль якості
Як перевірити чай?
Хакнути
Кулінарна швидка допомога
Чим замінити сіль у раціоні?
Дізнатися
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Лайфхак тижня
Домашня варена ковбаса
Хакнути

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти