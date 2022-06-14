Компот з черешні – рецепти, щоби пити зараз і заготовити на зиму

Приємного кольору та ненав'язливого смаку – так кажуть про компот з черешні. Він не насичений за складом вітамінів, як з овочів та цитрусових, але стане чудовим сезонним напоєм та заготівлею на зиму.
Для краси вашого витвору намагайтеся брати черешню без видимих ушкоджень, можна використовувати ягоду різних сортів.
У класичний рецепт компоту від vkusno_vv черешня береться з кісточкою, тому така кількість цукру. Якщо вам буде занадто солодко, його можна розбавляти кип'яченою водою.
Компот з присмаком лимона – рецепт редакційний, потрібен сік з одного цитрусового.
Черешневий компот, класичний рецепт
Інгредієнти:
- черешня – 1 кг;
- цукор – 1 кг.
- вода – 3 л.
Як приготувати:
- Черешню промити. Наповнити на 1/4 чи 1/3 чисті літрові банки ягодою.
- З'єднати цукор та воду, приготувати сироп. Залити киплячим сиропом банки під шийку і накрити стерильними кришками. Залишити на 10 хвилин.
- Сироп злити в каструлю, закип'ятити, повторно залити банки та закатати. Лишити банки під ковдрою на ніч.
Черешневий компот на зиму з лимоном
Інгредієнти:
- черешня – 1 кг;
- сік 1 лимона;
- цукор – 2 склянки;
- вода – 2,5 л.
Як приготувати:
- Черешню перебрати, добре помити і скласти в стерилізовані банки. Повільно залити окропом до верху і залишити на 5 хвилин.
- Злити рідину в каструлю, додати цукор та лимонний сік. Довести до кипіння. Залити сиропом ягоди та закатати банки.
- Перевернути ємності догори дном, накрити рушниками та дати охолонути. Зберігати у прохолодному місці.
Турецький лимонад чудово освіжає та готується разом з апельсинами. У цьому матеріялі дізнаєтесь його рецепт.