Конвертики із сиром – готуйте їх і на сніданок, і щоб взяти на роботу

Кількість сиру – індивідуально. Краще, якщо це буде моцарела і твердий сир впереміш. Так соковитіше. Тісто можна використовувати листкове або листково-дріжджове

Конвертики з сиром / Фото: instagram.com/khutoryanka515

Максимально простий сніданок – це лаваш з різними начинками, обсмажений на сковороді, або конвертики із сиром, рецепт яких є нижче.

Залишається з вечора розморозити готове листкове тісто та перевірити, чи є в холодильнику сир.

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У рецепті від khutoryanka515 використовується моцарела. Може бути будь-який інший або взагалі різний сир. Смачніше, якщо до начинки додати свіжу зелень. Кількість інгредієнтів розраховуйте за кількістю тіста.

Конвертики із сиром

Інгредієнти:

Листкове тісто – упаковка

Твердий сир

Вершкове масло

Моцарела або сулугуні

Свіжа зелень

Кунжут, прованські трави – для прикраси

Яйце

Як приготувати:

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