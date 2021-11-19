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Конвертики із сиром – готуйте їх і на сніданок, і щоб взяти на роботу

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
19 листопада, 07:01
В закладинки
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Кількість сиру – індивідуально. Краще, якщо це буде моцарела і твердий сир впереміш. Так соковитіше. Тісто можна використовувати листкове або листково-дріжджове
Конвертики з сиром
Конвертики з сиром / Фото: instagram.com/khutoryanka515

Максимально простий сніданок – це лаваш з різними начинками, обсмажений на сковороді, або конвертики із сиром, рецепт яких є нижче.

Залишається з вечора розморозити готове листкове тісто та перевірити, чи є в холодильнику сир.

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У рецепті від khutoryanka515 використовується моцарела. Може бути будь-який інший або взагалі різний сир. Смачніше, якщо до начинки додати свіжу зелень. Кількість інгредієнтів розраховуйте за кількістю тіста.

Конвертики із сиром

Інгредієнти:

  • Листкове тісто – упаковка
  • Твердий сир
  • Вершкове масло
  • Моцарела або сулугуні
  • Свіжа зелень
  • Кунжут, прованські трави – для прикраси
  • Яйце

Як приготувати:

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  1. Тісто розкочати, порізати на квадрати. Сир натерти на тертці, змішати з подрібненою зеленню.
  2. У центр викласти начинку, маленький шматочок вершкового масла, кути скріпити зверху. Змастити збитим яйцем.
  3. Посипати кунжутом та прованськими травами. Випікати 20-25 хвилин при температурі 190 градусів.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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