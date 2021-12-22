Конвертики із сиром: рецепт випічки, де мало тіста та багато начинки

Крім сиру, авторка рецепта пропонує взяти в начинку вершковий сир та ванілін за смаком. Тісто замішується на сметані, тому стає м'яким і не розсипається

Конвертики з сирно-вершковою начинкою / Фото: instagram.com/oksana_sb_insta/

Випічки із сиром було достатньо за всіх часів. Мабуть, найпоширеніші – це сочники. Їх можна було купити в магазинах, кафетеріях та їдальнях.

Часто їх готували вдома, звісно, не шкодуючи сиру. Ці конвертики – покращений варіянт тих самих сочників. У тому сенсі, що тіста в них менше, а от соковитої вершково-сирної начинки багато.

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Авторка рецепта oksana_sb_insta не дає конкретного часу на випікання, все залежить від духовки. Важливо не пересушити конвертики.

Конвертики із сирно-вершковою начинкою

Інгредієнти:

Борошно – 240 г

Цукрова пудра або дрібний цукор – 50 г

Вершкове масло (м'яке) – 100 г

Яйця – 1 шт.

Сметана – 70 г

Сіль – щіпка

Ванілін

Розпушувач – 1 ч. л.

Для начинки:

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Сир – 200 г

Цукор – 50 г

Вершковий сир – 100 г

Яйце – 1 шт.

Ванілін

Кукурудзяний крохмаль – 25 г

Як приготувати: