Котлета "Валленберг" – за що її полюбила найвпливовіша родина Швеції

Готують її з телятини і традиційно подають з картопляним пюре, зеленим горошком та брусницею в цукрі. У шведських ресторанах такий набір коштує близько 10 євро. Детальний рецепт нижче

Котлета-суфле "Валленберг" / Фото: instagram.com/bistrojohan

Ця історія вкотре доводить, що дуже багатим людям ніщо не чуже. Народження котлети "Валленберг" відбулося завдяки майстерності кухаря та представнику найвпливовішої шведської родини – Маркуса Валленберга.

На відміну від сербської величезної плескавиці із сиром усередині, головна котлета Швеції – це суцільний, щоправда, добре збитий фарш з телятини.

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Врятувала від болю у шлунку і стала надбанням скандинавської кухні

Сталося це майже сто років тому. Один з членів родини Валленбергів зайшов у ресторан. Усі кухарі були в курсі, що багатий спадкоємець мучиться болями у шлунку, тому треба було викручуватися і подати щось легке.

Тоді було вирішено: з телятини перекрутити фарш, причому тричі, відбити його до стану суфле та насмажити котлет.

Далі – традиційно: котлети миттєво знайшли схвалення, а ресторан та кухар стали відомими на всю Швецію.

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Ідеальна котлета "Валленберг" має важити не більше 160 грамів і бути завтовшки не більше 2 сантиметрів.

Котлета "Валленберг"

Інгредієнти: (8 порцій)

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Телятина – 1 кг

Вершки 35% – 400 мл

Яєчний жовток – 4 шт.

Сіль – за смаком

Мелений білий перець – 5 г

Панірувальні сухарі

Для подачі:

Свіжоморожена брусниця – 300 г

Цукор – 300 г

Картопля – 1 кг

Вершкове масло – 100 г

Заморожений зелений горошок – 250 г

Як приготувати: