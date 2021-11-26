Котлета "Валленберг" – за що її полюбила найвпливовіша родина Швеції

Ця історія вкотре доводить, що дуже багатим людям ніщо не чуже. Народження котлети "Валленберг" відбулося завдяки майстерності кухаря та представнику найвпливовішої шведської родини – Маркуса Валленберга.
На відміну від сербської величезної плескавиці із сиром усередині, головна котлета Швеції – це суцільний, щоправда, добре збитий фарш з телятини.
Врятувала від болю у шлунку і стала надбанням скандинавської кухні
Сталося це майже сто років тому. Один з членів родини Валленбергів зайшов у ресторан. Усі кухарі були в курсі, що багатий спадкоємець мучиться болями у шлунку, тому треба було викручуватися і подати щось легке.
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Тоді було вирішено: з телятини перекрутити фарш, причому тричі, відбити його до стану суфле та насмажити котлет.
Далі – традиційно: котлети миттєво знайшли схвалення, а ресторан та кухар стали відомими на всю Швецію.
Ідеальна котлета "Валленберг" має важити не більше 160 грамів і бути завтовшки не більше 2 сантиметрів.
Котлета "Валленберг"
Інгредієнти: (8 порцій)
- Телятина – 1 кг
- Вершки 35% – 400 мл
- Яєчний жовток – 4 шт.
- Сіль – за смаком
- Мелений білий перець – 5 г
- Панірувальні сухарі
Для подачі:
- Свіжоморожена брусниця – 300 г
- Цукор – 300 г
- Картопля – 1 кг
- Вершкове масло – 100 г
- Заморожений зелений горошок – 250 г
Як приготувати:
- Телятину тричі прокрутити через дрібну решітку м'ясорубки. Додати вершки та жовтки, 10 г солі, перець, збити вінчиком до однорідної повітряної маси.
- Розділити фарш на котлети вагою 160 г і обваляти в панірувальних сухарях. Обсмажити з двох боків на вершковому маслі.
- Для брусничного соусу з'єднати ягоди та цукор у сотейнику. Нагріти на повільному вогні, доки не розтане цукор. Остудити.
- Картоплю відварити, додати вершкове масло, сіль і приготувати пюре.
- Заморожений горошок обдати окропом і швидко покласти на лід. Подавати з брусничним соусом, картопляним пюре та бланшованим горошком.
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