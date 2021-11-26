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Котлета "Валленберг" – за що її полюбила найвпливовіша родина Швеції

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
26 листопада, 17:30
В закладинки
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Готують її з телятини і традиційно подають з картопляним пюре, зеленим горошком та брусницею в цукрі. У шведських ресторанах такий набір коштує близько 10 євро. Детальний рецепт нижче
Котлета-суфле "Валленберг"
Котлета-суфле "Валленберг" / Фото: instagram.com/bistrojohan

Ця історія вкотре доводить, що дуже багатим людям ніщо не чуже. Народження котлети "Валленберг" відбулося завдяки майстерності кухаря та представнику найвпливовішої шведської родини – Маркуса Валленберга.

На відміну від сербської величезної плескавиці із сиром усередині, головна котлета Швеції – це суцільний, щоправда, добре збитий фарш з телятини.

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Врятувала від болю у шлунку і стала надбанням скандинавської кухні

Сталося це майже сто років тому. Один з членів родини Валленбергів зайшов у ресторан. Усі кухарі були в курсі, що багатий спадкоємець мучиться болями у шлунку, тому треба було викручуватися і подати щось легке.

Тоді було вирішено: з телятини перекрутити фарш, причому тричі, відбити його до стану суфле та насмажити котлет.

Далі – традиційно: котлети миттєво знайшли схвалення, а ресторан та кухар стали відомими на всю Швецію.

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Ідеальна котлета "Валленберг" має важити не більше 160 грамів і бути завтовшки не більше 2 сантиметрів.

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Котлета "Валленберг"

Інгредієнти: (8 порцій)

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  • Телятина – 1 кг
  • Вершки 35% – 400 мл
  • Яєчний жовток – 4 шт.
  • Сіль – за смаком
  • Мелений білий перець – 5 г
  • Панірувальні сухарі

Для подачі:

  • Свіжоморожена брусниця – 300 г
  • Цукор – 300 г
  • Картопля – 1 кг
  • Вершкове масло – 100 г
  • Заморожений зелений горошок – 250 г

Як приготувати:

  1. Телятину тричі прокрутити через дрібну решітку м'ясорубки. Додати вершки та жовтки, 10 г солі, перець, збити вінчиком до однорідної повітряної маси.
  2. Розділити фарш на котлети вагою 160 г і обваляти в панірувальних сухарях. Обсмажити з двох боків на вершковому маслі.
  3. Для брусничного соусу з'єднати ягоди та цукор у сотейнику. Нагріти на повільному вогні, доки не розтане цукор. Остудити.
  4. Картоплю відварити, додати вершкове масло, сіль і приготувати пюре.
  5. Заморожений горошок обдати окропом і швидко покласти на лід. Подавати з брусничним соусом, картопляним пюре та бланшованим горошком.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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