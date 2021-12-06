Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін 😷 Штам Омікрон 🔔 Загроза війни з Росією 🎄 Новий рік 2022

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Котлети та не ті – потрібно вилити яєчну суміш до фаршу і, не перемішуючи, запекти

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
6 грудня, 16:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
І тоді вийде чудова м'ясна закуска, яку не соромно поставити на святковий стіл. Знадобляться, крім фаршу та яєць, керамічні формочки для запікання. Також потрібно трохи твердого сиру та чері
Гаряча закуска з фаршу з сиром та чері
Гаряча закуска з фаршу з сиром та чері / Фото: ЧАЙХАНА Узбечка

Коли вдома є фарш, можна вважати, що вечерею ви забезпечені.

Наприклад, можна приготувати турецький пиріг без грама тіста, а можна – ось цю красиву гарячу закуску.

Реклама

Фарш розподіляється за формах для запікання, до нього додається трохи тертого сиру та чері. Потім це все заливається сумішшю з молока та яєць.

Рецепт взято у каналу ЧАЙХАНА Узбечка.

Гаряча закуска з фаршу та яєць із сиром та чері

Інгредієнти:

Реклама
  • Фарш – 300 г
  • Цибуля – 150 г (одна велика штука)
  • Панірувальні сухарі – 70 г
  • Яйце в фарш
  • Яйця – 4 шт.
  • Олія – 50 мл
  • Тепла вода – 70 мл
  • Молоко – 100 мл
  • Вершкове масло
  • Твердий сир, помідори чері
  • Сіль, перець, паприка, зелень

Як приготувати:

  1. З'єднати всі інгредієнти та ретельно перемішати. Додати воду та олію і перемішати ще раз.
  2. Форми для запікання змастити вершковим маслом. У кожну форму викласти фарш і руками розподілити по поверхні, як видно на фото.
  3. Молоко поєднати з яйцями, додати подрібнену зелень, сіль, перець та перемішати.
  4. Натерти сир і викласти у кожну форму зверху фаршу. Додати дві половинки чері та розлити соус.
  5. Відправити у холодну духовку. Випікати 25-30 хвилин за 180 градусів.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш французьку кухню?
Де кращі круасани у Києві
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти