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Котлети "Шкільні" зі свинячого фаршу – рецепт кухарів з їдалень (фото)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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22 червня, 09:24
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Попри те, що фаршу в них практично стільки ж, скільки хліба, для багатьох вони були смачніші за домашні. Для повного відчуття смаку подавайте з картопляним пюре
Як приготувати котлети, як у школі
Як приготувати котлети, як у школі

Уранці омлет, в обід котлети – це основний раціон школярів кілька десятків років тому.

Багато хто може впевнено сказати, що ті котлети чомусь були смачніші за домашні. Хоча зрозуміло, що вдома фаршу клали набагато більше.

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Особливість – чорний хліб. Його, разом зі скоринкою, пропускали через м'ясорубку та додавали до фаршу. Принаймні так стверджують кухарі, які працювали в школі. Середні пропорції були такі: на кілограм фаршу пів кілограма хліба.

Фублогерка katosa_foodchiefзамочує хліб у молоці. Та ми розуміємо, що шкільні кухарі це робили у воді.

Котлети "Шкільні"

Шкільні котлети, рецепт
Шкільні котлети, рецепт

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Інгредієнти:

  • 1 кг свинячого фаршу;
  • 0,5 буханця чорного хліба;
  • 1 цибулина;
  • 1 яйце;
  • 150 мл молока;
  • часник – 2 зубки;
  • панірувальні сухарі;
  • сіль, перець.

Як приготувати:

  1. Замочити хліб зі скоринкою у молоці, пропустити через м'ясорубку.
  2. У фарш додати подрібнену цибулю, часник, вимочений хліб, яйце, посолити та поперчити. Відбити фарш.
  3. Сформувати котлети, обваляти в панірувальних сухарях.
  4. Смажити до готовності, подавати з картопляним пюре.

А після котлет можна було з'їсти тістечко "Шкільне" з повидлом і цукровою помадкою. Його легко приготувати в домашніх умовах.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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