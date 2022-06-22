Котлети "Шкільні" зі свинячого фаршу – рецепт кухарів з їдалень (фото)

Уранці омлет, в обід котлети – це основний раціон школярів кілька десятків років тому.
Багато хто може впевнено сказати, що ті котлети чомусь були смачніші за домашні. Хоча зрозуміло, що вдома фаршу клали набагато більше.
Особливість – чорний хліб. Його, разом зі скоринкою, пропускали через м'ясорубку та додавали до фаршу. Принаймні так стверджують кухарі, які працювали в школі. Середні пропорції були такі: на кілограм фаршу пів кілограма хліба.
Фублогерка katosa_foodchiefзамочує хліб у молоці. Та ми розуміємо, що шкільні кухарі це робили у воді.
Котлети "Шкільні"
Інгредієнти:
- 1 кг свинячого фаршу;
- 0,5 буханця чорного хліба;
- 1 цибулина;
- 1 яйце;
- 150 мл молока;
- часник – 2 зубки;
- панірувальні сухарі;
- сіль, перець.
Як приготувати:
- Замочити хліб зі скоринкою у молоці, пропустити через м'ясорубку.
- У фарш додати подрібнену цибулю, часник, вимочений хліб, яйце, посолити та поперчити. Відбити фарш.
- Сформувати котлети, обваляти в панірувальних сухарях.
- Смажити до готовності, подавати з картопляним пюре.
А після котлет можна було з'їсти тістечко "Шкільне" з повидлом і цукровою помадкою. Його легко приготувати в домашніх умовах.