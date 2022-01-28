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Коврижка з хурмою та фініками – рецепт ароматної випічки, яка здивує своїм ароматом

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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28 січня, 08:10
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І зробить це завдяки мускатному горіху та гвоздиці. М'яке печиво буде соковитим, що забезпечить присутність пюре з хурми
М'яке печиво з хурмою та фініками
М'яке печиво з хурмою та фініками / Фото: instagram.com/goldgiaro

Випічка з хурмою – актуальна зимова випічка, це можуть бути і торти, і тарти, і багато чого іншого.

Це м'яке печиво буде темним, уся справа в подрібнених у блендері або ножем фініках. Їх, до речі, треба замочити у гарячій воді.

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Прикрасить печиво глазур, вона ж його і просочить. Зробити її потрібно із соку лимона та цукрової пудри.

У рецепті від фудблогерки aleksa_zhovnirпюре з хурми. Потрібно очистити фрукти та подрібнити до цього стану.

М'яке печиво з хурмою, фініками та прянощами⠀

М'яке печиво з хурмою, фініками та прянощами⠀
М'яке печиво з хурмою, фініками та прянощами⠀ / Фото: instagram.com/aleksa_zhovnir/

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Інгредієнти:⠀

  • 2 склянки борошна;⠀
  • по 1 ч. л. кориці, соди та солі;
  • по 0,5 ч. л. мускатного горіха, гвоздики;
  • 1 склянка пюре хурми; ⠀
  • 200 г фініків; ⠀
  • по 0,5 склянки олії та цукру; ⠀
  • 3 ст. л. лимонного соку;⠀
  • 1 яйце;⠀
  • 150 г цукрової пудри.

Тут знайдете рецепт соковитих сирників з хурмою до сніданку.

Як приготувати:

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  1. Борошно просіяти зі спеціями. Змішати цукор, яйце, олію та дрібно нарізані фініки.
  2. Пюре хурми змішати з 1,5 ч. л. лимонного соку із содою. Намагатися, щоб суміш не перетворилася на желе.
  3. До сухої суміші додати обидві рідкі та розмішати до однорідності. Вилити в застелену пергаментом форму, випікати 25 хвилин за 180 градусів.
  4. Змішати цукрову пудру з 2-3 ст. л. лимонного соку. Глазур'ю намазати на гаряче печиво. Коли охолоне, розрізати на порційні шматочки.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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