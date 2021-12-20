Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👊 Берінчик виграв! 😷 Омікрон в Україні 🌲 Головна ялинка країни 💸 Отримати тисячу Зеленського

Святкова страва

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Краш з авокадо та салат з морепродуктами – що їсть і готує Злата Огнєвіч

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
20 грудня, 11:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Співачка відмовилася від м'яса та молочних продуктів, але іноді може дозволити собі трохи пармезану. Її улюблена страва – картопля з грибами та соліннями
Що любить їсти Злата Огнєвіч
Що любить їсти Злата Огнєвіч / Фото: Колаж: Сьогодні

Красива та енергійна Злата Огнєвіч, яка повідомила про готовність до нових стосунків, часто ділиться своїми уподобаннями в їжі.

Співачка – дівчина спортивна, відмовилася від їжі тваринного походження та уважно слідкує за тим, що лежить у її тарілці.

Реклама

І це тости з авокадо, краш з нього ж, каші на рослинному молоці та морепродукти.

Тільки корисна їжа, що підтримує імунітет

У своєму Instagram Злата розповіла про улюблений салат з морепродуктів, готується він максимально швидко та просто.

Потрібно взяти морський коктейль, додати до нього нарізані авокадо, свіжий огірок, чері, мікрогрін та заправити. Це може бути оливкова олія, діжонська гірчиця, сік лайма.

Реклама

На сніданок співачка любить тости з авокадо з гречаним хлібом, його вона злегка підсушує у духовці.

А ще лляна каша на кокосовому молоці з манго, бананами або білковий омлет на соєвому молоці.

Улюблена страва у Злати Огнєвіч теж є – це картопля з білими грибами, яку обов'язково потрібно подавати із солоними огірками та помідорами.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
💰💰💰
Ми знайшли піцу за 10 000 грн
Чесний відгук
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти