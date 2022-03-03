Красиві, соковиті, недорогі – простий рецепт морквяних котлет

Морквяні котлети / Фото: Depositphotos
Котлети з розряду легких та простих – це ніжні з курячого філе та овочеві.
Для морквяних потрібна манка, з нею вони будуть повітрянішими. Обов'язково додайте трохи свіжого або сушеного часнику.
Рецепт знайшли на сторінці української фудблогерки sf_delight. Вона радить віджати зайвий сік після того, як ви її натрете.
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Морквяні котлети
Морквяні котлети / Фото: instagram.com/sf_delight/
Інгредієнти:
- морква – 300 г;
- яйце – 1 шт.;
- манка – 30 г;
- часник гранульований – 0,5 ч. л.;
- італійські трави – 0,5 ч. л.;
- сіль, перець – за смаком.
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Як приготувати:
- Моркву натерти на дрібній тертці додати яйце і добре перемішати.
- Додати всі спеції та манку, ще раз все добре перемішати. Дати постояти 10 хвилин.
- Сформувати котлети та обсмажити на соняшниковій олії. Перші кілька хвилин потрібно смажити під кришкою, щоб котлети добре просмажилися.