Мереживні млинці на кефірі – як приготувати і рецепт

Мереживні млинці / Фото: instagram.com/makarovamayya
Перед тим, як братися за приготування цих млинців, познайомтеся з лайфхаками, щоб зробити їх ідеальними.
Для мереживних млинців потрібна сода або розпушувач. Крім кефіру, в тісто додається окріп.
Можна надати їм оригінальної форми, наливаючи на сковороду суміш тонким струменем, ніби малюючи візерунки.
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Рецепт зі сторінки dashkat93.
Мереживні млинці
Мереживні млинці / Фото: instagram.com/natali_tatarinova
Інгредієнти:
- 4 яйця;
- по 1 ч. л. соди, солі;
- 2 ст. л. цукру;
- 2 склянки кефіру;
- 2 склянки борошна;
- 2 склянки окропу;
- 3 ст. л. олії.
Тут зібрані рецепти для млинців на майонезі, молоці та дріжджах.
Як приготувати:
- Змішати саме в цій послідовності: яйця, сіль і цукор.
- Додати кефір, змішати. Додати соду, потім – борошно, перемішати.
- Влити окріп і швидко перемішати.
- Влити олію, дати тісту постояти 5-10 хвилин.
- Смажити млинці на розігрітій сковороді.