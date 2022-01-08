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Кубинський сендвіч до чаю – дивовижне поєднання солодкого та солонуватого смаків

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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8 січня, 09:15
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Ще він називається сендвіч Гелени Руз, світської красуні, яка жила у 1920-х роках у Гавані. Складається з індички, вершкового сиру та невеликої кількості полуничного джему
Кубинський сендвіч
Кубинський сендвіч / Фото: cooking.nytimes.com

Поєднання солодкого та солоного – відмінна риса кубинської кухні. Таким чином кубинці готують практично всі свої страви. Цей сендвіч із незвичайним смаковим поєднанням став практично національною гордістю.

Наприкінці 1920-х років у Гавані жила красуня на ім'я Гелена Руз. Зараз би її назвали активною світською левицею.

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Одного разу Гелена зайшла до місцевого ресторану та попросила сендвіч, де була б індичка, вершковий сир і трохи полуничного джему. Слава про нього розлетілася дуже швидко, скуштувати його в кубинських кав'ярнях можна і сьогодні.

Як правило, сендвіч Гелени Руз їдять під час пообіднього чаю, він відрізняється своєю акуратністю та злагодженістю. А ми знаємо, що сендвічі бувають різними, чого вартий американський "Нечепура Джо".

У рецепті The New York Times грудинку індички пропонують брати копчену, відварену або запечену.

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Сендвіч Гелени Руз – рецепт

Інгредієнти:

  • тостерний хліб;
  • 2 ст. л. вершкового сиру плюс ще за потребою;
  • 150 г нарізаної грудинки індички;
  • 1 ½ ст. л. полуничного джему;
  • 1 ч. л. несолоного вершкового масла.

Як приготувати:

  1. Одну скибочку хліба намажте вершковим сиром. Викладіть індичку зверху вершкового сиру. Важливо не переповнювати сендвіч інгредієнтами. Злегка намажте індичку полуничним джемом. Накрийте другою скибочкою хліба.
  2. У сковороді розтопіть вершкове масло. Покладіть бутерброд і натисніть на нього лопаткою. Готуйте, доки нижня скибочка злегка не підсмажитья.
  3. Переверніть бутерброд та повторіть з іншим боком. Зніміть зі сковороди, розріжте по діагоналі й одразу подавайте.

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Ірина Маслова
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