Кубинський сендвіч до чаю – дивовижне поєднання солодкого та солонуватого смаків

Поєднання солодкого та солоного – відмінна риса кубинської кухні. Таким чином кубинці готують практично всі свої страви. Цей сендвіч із незвичайним смаковим поєднанням став практично національною гордістю.
Наприкінці 1920-х років у Гавані жила красуня на ім'я Гелена Руз. Зараз би її назвали активною світською левицею.
Одного разу Гелена зайшла до місцевого ресторану та попросила сендвіч, де була б індичка, вершковий сир і трохи полуничного джему. Слава про нього розлетілася дуже швидко, скуштувати його в кубинських кав'ярнях можна і сьогодні.
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Як правило, сендвіч Гелени Руз їдять під час пообіднього чаю, він відрізняється своєю акуратністю та злагодженістю. А ми знаємо, що сендвічі бувають різними, чого вартий американський "Нечепура Джо".
У рецепті The New York Times грудинку індички пропонують брати копчену, відварену або запечену.
Сендвіч Гелени Руз – рецепт
Інгредієнти:
- тостерний хліб;
- 2 ст. л. вершкового сиру плюс ще за потребою;
- 150 г нарізаної грудинки індички;
- 1 ½ ст. л. полуничного джему;
- 1 ч. л. несолоного вершкового масла.
Як приготувати:
- Одну скибочку хліба намажте вершковим сиром. Викладіть індичку зверху вершкового сиру. Важливо не переповнювати сендвіч інгредієнтами. Злегка намажте індичку полуничним джемом. Накрийте другою скибочкою хліба.
- У сковороді розтопіть вершкове масло. Покладіть бутерброд і натисніть на нього лопаткою. Готуйте, доки нижня скибочка злегка не підсмажитья.
- Переверніть бутерброд та повторіть з іншим боком. Зніміть зі сковороди, розріжте по діагоналі й одразу подавайте.
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