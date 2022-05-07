Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
Поиск на segodnya.ua

Начинки для піци

Корисний сніданок

Без цукру та борошна

Оладки з капусти

Повітряне пюре

Ситна вечеря
СЬОГОДНІ Їжа

Куліш на багатті – рецепт із секретними інгредієнтами, несправедливо забутими

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 травня, 12:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Саме їх додавали кілька століть тому. Традиційно куліш готується з пшоном, не забудьте його добре промити
Як приготувати куліш на вогнищі
Як приготувати куліш на вогнищі / Фото: instagram.com/yanina_panhcenko

Зазвичай, коли влаштовуються пікніки та вилазки, то насамперед йдеться про шашлик. І якщо вам не доводилося куштувати куліш, приготовлений у казані, то це потрібно терміново виправляти.

Це одна з найвідоміших страв української кухні, споконвічна їжа воїнів та мандрівників.

Реклама

Основні інгредієнти – сало, пшоно та вода. Сьогодні в нього можна додати трохи свинини та обсмажену цибулю.

І, нарешті, секретні інгредієнти. Перший – гілочка верби, яка закладається в казан після того, як пшоно залито водою. Другий – шматочок старого сала, перетерте з часником. Це все зробить ваш куліш особливим.

На каналі Жити добре не вказували кількість інгредієнтів, адже куліш – це наваристий суп або рідка каша, принаймні його так називає автор рецепта.

Реклама

Зрозуміло одне, що куліш вариться з чудовим настроєм, а кількість продуктів ми пропонуємо свою.

Куліш на багатті з пшоном

Куліш на багатті
Куліш на багатті / Фото: instagram/dudnikinna18

Інгредієнти:

Реклама
  • 300 г сала;
  • 3 шт. цибулі;
  • 1 кг пшона;
  • 8 шт. картоплі;
  • 4 яйця;
  • шматочок старого сала;
  • 500-600 г м'яса;
  • 5 зуб. часнику;
  • сіль, перець, петрушка, зелена цибуля.

Як зробити шурпу в каструлі на плиті та на багатті – читайте тут.

Спосіб приготування:

  1. Сало дрібно нарізати та обсмажити в казані. Тим часом нарізати цибулю та додати до сала. Обсмажити до зарум'янювання.
  2. Додати м'ясо та залити водою. Дати закипіти.
  3. Додати нарізану картоплю та промите пшоно. Обуглити кілька паличок верби та покласти в казан.
  4. Додати спеції та готувати 30-40 хвилин, періодично перемішуючи.
  5. Нарізати зелень і з'єднати з яйцями, перемішати.
  6. Старе сало перетерти з часником.
  7. Яйця із зеленню додати до кулешу, перемішати. Додати сало з часником. Готувати ще кілька хвилин, посолити та зняти казан з вогню.

Як готує куліш автор рецепта – дивіться у відео нижче.

А тут дізнаєтесь про старовинне рецепт української перлової юшки із сушеними грибами.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Чи використовуєте щавель у стравах?
Готувати
Кулінарна швидка допомога
Чим замінити крохмаль?
Вівсянка
Вівсянка
Борошно
Борошно
Яйця
Яйця
1 /2
Ще продукти
Секрети свіжості
Як зберігати зелень?
Дізнатися
Лайфхак тижня
Домашній пломбір
Хакнути
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти