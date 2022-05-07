Куліш на багатті – рецепт із секретними інгредієнтами, несправедливо забутими

Зазвичай, коли влаштовуються пікніки та вилазки, то насамперед йдеться про шашлик. І якщо вам не доводилося куштувати куліш, приготовлений у казані, то це потрібно терміново виправляти.
Це одна з найвідоміших страв української кухні, споконвічна їжа воїнів та мандрівників.
Основні інгредієнти – сало, пшоно та вода. Сьогодні в нього можна додати трохи свинини та обсмажену цибулю.
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І, нарешті, секретні інгредієнти. Перший – гілочка верби, яка закладається в казан після того, як пшоно залито водою. Другий – шматочок старого сала, перетерте з часником. Це все зробить ваш куліш особливим.
На каналі Жити добре не вказували кількість інгредієнтів, адже куліш – це наваристий суп або рідка каша, принаймні його так називає автор рецепта.
Зрозуміло одне, що куліш вариться з чудовим настроєм, а кількість продуктів ми пропонуємо свою.
Куліш на багатті з пшоном
Інгредієнти:
- 300 г сала;
- 3 шт. цибулі;
- 1 кг пшона;
- 8 шт. картоплі;
- 4 яйця;
- шматочок старого сала;
- 500-600 г м'яса;
- 5 зуб. часнику;
- сіль, перець, петрушка, зелена цибуля.
Як зробити шурпу в каструлі на плиті та на багатті – читайте тут.
Спосіб приготування:
- Сало дрібно нарізати та обсмажити в казані. Тим часом нарізати цибулю та додати до сала. Обсмажити до зарум'янювання.
- Додати м'ясо та залити водою. Дати закипіти.
- Додати нарізану картоплю та промите пшоно. Обуглити кілька паличок верби та покласти в казан.
- Додати спеції та готувати 30-40 хвилин, періодично перемішуючи.
- Нарізати зелень і з'єднати з яйцями, перемішати.
- Старе сало перетерти з часником.
- Яйця із зеленню додати до кулешу, перемішати. Додати сало з часником. Готувати ще кілька хвилин, посолити та зняти казан з вогню.
Як готує куліш автор рецепта – дивіться у відео нижче.
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