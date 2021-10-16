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Курка Джек, коронаційне курча і чахохбілі – рецепти пряних страв з курятиною

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
16 жовтня, 17:00
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Курку Джек потрібно буде замаринувати в оригінальному соусі, для коронаційного курчати з Британії потрібні карі та курага, а для чахохбілі запасіться грузинськими спеціями
Рецепти курки з різних країн
Рецепти курки з різних країн / Фото: Колаж: Сьогодні

Курка Джек – традиційна страва Ямайки. З нею місцевих познайомили африканські переселенці. Краще, якщо приготувати її на грилі, але буде смачно і в духовці. Особливість – присутність перцю Шотландська шапочка. Його складно знайти, але можна замінити іншим пекучим. Подавати з овочевим салатом. Краще, якщо в ньому буде свіжа капуста.

Про коронаційне курчати вперше дізналися за часів правління Георга V. А в 1953 році його подавали до святкового столу, коли Єлизавета ІІ вступила на трон. Причому подавали з рисом або пропонували просто намазувати на хліб. Мета – показати всім британцям, що монархи їдять звичайну їжу. Особливість – наявність кураги і, звичайно, улюбленого в Англії карі. Курча – це умовно, можна готувати курку.

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Ну а чахохбілі – відома грузинська страва. У цій назві є слово "хохбілі", тобто фазан. Спочатку наваристу страву готували саме з нього. Сьогодні використовують курку, правда, потрібна дуже жирна. Тож якщо любите на обід або вечерю соковиту апетитну курятину, то ці рецепти обов'язкові до відтворення.

Курка Джек

Курка Джек
Курка Джек / Фото: instagram.com/garfield_bucka_taylor/

Інгредієнти:

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  • Курячі грудки або курка – 1, 5 кг
  • Гострий перець – 3 шт.
  • Цибуля ріпчаста – 3 шт.

Для соусу:

  • Чебрець – 10 шт.
  • Духмяний перець – 2 ч. л.
  • Часник – 8 зуб.
  • Цукор, сіль – по 50 г
  • Кориця, мускатний горіх, мелений імбир – по 1 ч. л.
  • Оливкова олія, соєвий соус – по 100 мл
  • Сік одного лимона або лайма
  • Білий оцет, апельсиновий сік – по 200 мл

Як приготувати:

  1. Цибулю, часник і гострий перець нарізати дрібно.
  2. Усі інгредієнти для соусу з'єднати в блендері та замаринувати в ньому курку впродовж 5 годин.
  3. Помістити курку у форму для запікання і готувати впродовж 1 години за 200 градусів.
  4. Подавати із салатом з капусти.

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Коронаційне курча

Коронаційне курча
Коронаційне курча / Фото: instagram.com/hayleys.world/

Інгредієнти:

  • Курка
  • Морква – 1 шт.
  • Лаврове листя – 2 шт.
  • Петрушка, чебрець, чорний перець горошком, сіль – за смаком
  • Біле сухе вино – 220 мл
  • Курага – 5 шт.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Оливкова олія – 1 ст. л.
  • Карі, томатна паста – по 1 ч. л.
  • Лимонний сік – 3 ст. л.
  • Майонез – 200 мл
  • Вершки – 2 ст. л.
  • Чорний перець, сіль, цукор – за смаком

Як приготувати:

  1. У каструлю з водою, додати моркву, петрушку, чебрець, лаврове листя (1 шт.), духмяний перець і 1 ч. л. солі. Довести до кипіння. Покласти в бульйон курку і відварити до готовності.
  2. Курагу замочити у воді на 30 хвилин і подрібнити. Цибулю дрібно нарізати і обсмажити на олії. Додати карі й готувати ще кілька хвилин.
  3. Влити вино, додати лаврове листя (1 шт.), трохи води і томатну пасту. Довести до кипіння.
  4. Влити сік лимона, додати перець і щіпку цукру. Готувати до загустіння.
  5. Соус змішати з майонезом, подрібненою курагою, вершками. Довести до смаку сіллю і перцем.
  6. З курки зняти шкірку і нарізати невеликими шматочками. Заправити соусом.
  7. Подавати з рисом або намазувати на хліб.

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Чахохбілі

Чахохбілі з курки
Чахохбілі з курки / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Курка – тушка
  • Цибуля – 4 шт.
  • Томатна паста – 2 ст. л.
  • Помідор – 4 шт.
  • Болгарський перець – 2 шт.
  • Часник – 4 зубчики
  • Аджика – 1 ч. л.
  • Уцхо-сунелі – 1/2 ч. л.
  • Кінза, петрушка – по 1 пучку
  • Сушений гострий перець – 1 шт.
  • Олія – для смаження
  • Сіль, перець, спеції – за смаком

Як приготувати:

  1. Курку помити, нарізати на невеликі шматочки.
  2. Покласти в каструлю, додати кілька столових ложок олії, трохи посолити, накрити кришкою і тушкувати на повільному вогні 20 хвилин.
  3. Цибулю нарізати півкільцями і обсмажити до золотавого кольору, додати до курки, продовжувати тушкувати.
  4. Помідори крупно нарізати. На сковороді, де готувалася цибуля, обсмажити їх з томатною пастою. Додати до курки.
  5. Перець нарізати скибочками, обсмажити кілька хвилин і додати до курки.
  6. У каструлю влити воду, щоб вона злегка покривала курку. Додати аджику.
  7. Зелень дрібно порубати. Додати до курки разом з гострим перцем. Готувати 30 хвилин.
  8. Подрібнити часник і додати його до курки разом із сіллю, перцем і спеціями.
  9. Перемішати і тушкувати ще 10 хвилин. Перед подачею гострий перець прибрати.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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