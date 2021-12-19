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Курка Маренго в томатному соусі – рецепт імператорської страви

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
19 грудня, 18:22
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Імператорської, бо придумана кухарем Наполеона Бонапарта з приводу перемоги над австрійцями неподалік італійського містечка Маренго
Курка Маренго
Курка Маренго / Фото: instagram.com/svetlana_foodphoto/

Цікаво, але сам Наполеон ставився до курки скептично. Та це не завадило його кухарю придумати і годувати імператора всім відомим фрикасе.

Маренго – це невелике містечко в Італії. Принаймні воно було там за часів Наполеона.

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Неподалік його війська розгромили армію Австрії і кухарю було доручено приготувати щось святкове.

І приготували. З того, що було. Це курка, біле сухе вино й трохи овочів.

Тепер курка Маренго більше для домашньої кухні, але обов'язково сподобається тим, хто любить куряче м'ясо в різних інтерпретаціях.

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Фублогерка svetlana_foodphoto пропонує брати різні частини курки та обов'язково без шкіри.

Курка Маренго

Інгредієнти:

  • Курка (шматки без шкіри) – 1 кг
  • Цибуля – 1 шт.
  • Печериці – 10 шт.
  • Часник – 3 зуб.
  • Вино біле сухе – 100 г
  • Бульйон або вода – 200 г
  • Томатна паста – 2 ст. л.
  • Борошно
  • Спеції для курки
  • Сіль, перець, цукор
  • Базилік, розмарин
  • Зелень для подачі

Як приготувати:

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  1. Курку обваляти в борошні зі спеціями, обсмажити, перекласти в каструлю (сотейник), приправити сіллю та перцем.
  2. Для соусу в тій же сковороді, де обсмажувалася курка, обсмажити розчавлений часник, цибулю, порізану півкільцями, додати вино, бульйон, томатну пасту, перець сіль, 1 ч. л. цукру. Тушкувати кілька хвилин.
  3. На курку викласти печериці пластинками, зверху залити томатним соусом, покласти базилік і розмарин і готувати під закритою кришкою 40-50 хвилин.
  4. Подавати у соусі, посипати зеленню.

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Ірина Маслова
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