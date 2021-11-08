Курка парміджана – один з найкращих способів приготування курячих грудинок

Уже із самої назви можна зрозуміти, що у страви як мінімум італійське коріння та трохи пармезану в складі. Рецепт цієї курки справді придуманий іммігрантами з Італії у 50-х роках.
Ці курячі грудки дуже співзвучні із ще однією доволі смачною стравою – парміджана з баклажанів.
Фудблогерка annasfamilykitchen пропонує зробити курку у великій сковороді на плиті або довести до готовності в духовці.
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Курка парміджана
Інгредієнти:
- 4 курячі грудки;
- 1 нарізана цибулина;
- 3 подрібнені зубчики часнику;
- 100 мл білого вина;
- 800 г дрібно нарізаних помідорів;
- 100 мл вершків;
- 2 ст. л. тертого пармезану;
- спеції – за смаком;
- нарізаний свіжий базилік.
Як приготувати:
- Нагрійте сковороду, в якій запікатиметься курка, і додайте 1 столову ложку оливкової олії.
- Обсмажте добре приправлену курку з обох боків та відкладіть.
- Додайте в сковороду цибулю та часник, обсмажте. Додайте біле вино, потім помідори. Доведіть до кипіння.
- Поверніть курку в сковороду і тушкуйте на плиті під кришкою або готуйте в духовці – 25 хвилин за 180 градусів.
- За кілька хвилин до закінчення процесу додайте вершки, посипте пармезаном та базиліком і подавайте.
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