Курка з апельсинами: якщо ви ніколи так не готували, це час виправляти

Перед запіканням бажано, щоб курка побула в маринаді на основі апельсинового соку. Потім цей маринад уварюється, перетворюється на соус і подається з м'ясом

Курка з апельсинами / Фото: instagram.com/kniga_receptov_pp/

Так, курку практично неможливо зіпсувати. Вона однаково смачно виходить у сковороді, наприклад, з грибами або, коли запікається у духовці.

Ті, хто запікав курку з апельсинами, кажуть, це дуже смачно. Таку курку, до речі, можна готувати на свята.

Реклама

Авторка рецепта kniga_receptov_pp радить додати до страви свіжий імбир та соєвий соус. Нарізані апельсини можна викласти між м'ясом та запекти.

Курка з апельсинами

Інгредієнти:

Апельсин – 3 шт.

Часник – 3 зуб.

Курка – 1,6 кг

Розмарин, свіжий імбир, кукурудзяне борошно – по 10 г

Соєвий соус – 50 мл

Як приготувати:

Реклама