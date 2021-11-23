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Курка з апельсинами: якщо ви ніколи так не готували, це час виправляти

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
23 листопада, 18:30
В закладинки
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Перед запіканням бажано, щоб курка побула в маринаді на основі апельсинового соку. Потім цей маринад уварюється, перетворюється на соус і подається з м'ясом
Курка з апельсинами
Курка з апельсинами / Фото: instagram.com/kniga_receptov_pp/

Так, курку практично неможливо зіпсувати. Вона однаково смачно виходить у сковороді, наприклад, з грибами або, коли запікається у духовці.

Ті, хто запікав курку з апельсинами, кажуть, це дуже смачно. Таку курку, до речі, можна готувати на свята.

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Авторка рецепта kniga_receptov_pp радить додати до страви свіжий імбир та соєвий соус. Нарізані апельсини можна викласти між м'ясом та запекти.

Курка з апельсинами

Інгредієнти:

  • Апельсин – 3 шт.
  • Часник – 3 зуб.
  • Курка – 1,6 кг
  • Розмарин, свіжий імбир, кукурудзяне борошно – по 10 г
  • Соєвий соус – 50 мл

Як приготувати:

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  1. Вичавити сік з апельсинів. Натерти імбир на тертці, часник дрібно порізати. Додати до апельсинового соку, влити соєвий соус.
  2. Курку покласти в поліетиленовий пакет, залити маринадом, додати розмарин, закрити та поставити в холодильник на 3 години.
  3. Перекласти у форму для запікання, відправити в духовку за температури 180 градусів на 30-40 хвилин, потім перевернути і запікати стільки ж.
  4. Маринад, що залишився, процідити, довести до кипіння і варити на повільному вогні, доки не випарується половина рідини. Додати кукурудзяне борошно і, помішуючи, продовжити варити до загустіння для соусу. Готову курку подавати із соусом.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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