Куряча печінка по-новому: сподобається навіть тим, хто не їсть субпродукти

Наприклад, у Німеччині до курячої печінки для соковитості додають яблука, називається це все печінка по-берлінськи.
Соковитість для цього варіанту забезпечать яйця, збиті зі сметаною. Сама ж печінка лежатиме на подушці з обсмажених цибулі, моркви та печериць.
Калніна Наталія каже, що в такому вигляді печінку охоче з'їдять ті, хто від неї відмовлявся раніше.
Куряча печінка в омлеті
Інгредієнти:
- печінка – 600 г;
- цибулина;
- морква – 2 шт.;
- печериці – 200 г;
- сіль.
Для заливки:
- яйця – 3 шт.;
- сметана – 200 г
- сіль перець.
Як приготувати:
- Печінку помити, нарізати. Моркву натерти крупно, цибулю нарізати дрібними кубиками, гриби – пластинами.
- Цибулю обсмажити до м'якості, додати моркву. Готувати кілька хвилин. Викласти у форму для запікання, розрівняти.
- Обсмажити гриби на сильному вогні 3-4 хвилини. Викласти на моркву з цибулею.
- Обсмажити курячу печінку 5 хвилин і викласти на гриби.
- Яйця вбити із сіллю, додати сметану й перемішати. Залити печінку.
- Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин.
Докладніше про цей рецепт дивіться у відео.
Тут читайте, як курячу печінку готують у Чехії.