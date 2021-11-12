Куряче філе під лимонно-сирним соусом – готується на сковороді за 30 хвилин

Курку можна приготувати по-різному. У будь-якому разі це завжди смачно та швидко. Її можна посмажити в сковороді з грибами, а можна подавати з цікавим лимонно-сирним соусом.
Автор рецепта – tvoykulinar – пропонує взяти з половини лимона сік та цедру.
Куряче філе під лимонно-сирним соусом
Інгредієнти:
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- Філе, цибуля – по 1 шт.
- Часник – 1 зуб.
- Твердий сир – 120 г
- Лимон – половина
- Оливкова олія – 2 ст. л.
- Борошно – 1 ст. л.
- Базилік (свіжий), сіль, перець – за смаком
Як приготувати:
- Змастити філе оливковою олією та натерти сіллю та перцем.
- Обсмажити в оливковій олії на середньому вогні, доки не утвориться скоринка. Відкласти.
- У цій же сковороді обсмажити подрібнену цибулю, часник та базилік впродовж 2 хвилин.
- Сир змішати з травами, додати сік половини лимона і зняту з нього цедру, збити вінчиком. Розбавити трохи теплою водою. Варити соус 5-10 хвилин, доки не загусне.
- Курку покласти в соус і готувати ще 2-3 хвилини.
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