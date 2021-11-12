Куряче філе під лимонно-сирним соусом – готується на сковороді за 30 хвилин

Спочатку курка ретельно обтирається спеціями, потім обсмажується до золотавої скоринки. Зрештою, швидко тушкується у сирному соусі з додаванням соку лимона та цедри