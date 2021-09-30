Курячі стегна з огірково-йогуртовим соусом – красива знахідка для вечері

Особливість – це лимони. Вони, нарізані, запікаються разом з куркою. Для соусу потрібен буде грецький йогурт, трохи свіжої м'яти і молоді огірки. Подавати курку з рисом

Курячі стегна в огірково-йогуртовому соусі / Фото: cooking.nytimes.com

Плюс ще одне цікаве кулінарне рішення для курки. Якщо огірково-йогуртовий соус – це зрозуміле поєднання, до того ж дуже поширене в багатьох кухнях, то лимони з куркою можуть насторожити. Це справді несподівано, але смачно неймовірно – так запевняють автори рецепту.

Справа в тому, що лимони в процесі набувають рівнішого смаку, втрачаючи свою різку кислоту. Та й йогурт з огірком вміють згладити будь-які різкі смакові прояви. Подавати курку радять окремо або з відвареним рисом.

Курячі стегна з огірково-йогуртовим соусом

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Інгредієнти:

Курячі стегна – 6-7 шт.

Сіль, чорний перець

Часник – 4 зуб.

Чебрець, орегано свіжий – по 1 ч. л.

Пластівці червоного перцю

Оливкова олія

Свіжа м'ята

Лимон – 1 шт.

Грецький йогурт – 200 мл

Огірок – 100 г

Як приготувати:

Духовку розігріти до 220 градусів. Рясно посолити і поперчити курку. У великій мисці змішайте 3 подрібнених зубчики часнику, чебрець або орегано, пластівці червоного перцю і оливкову олію. Додайте курку і часточки лимона та перемішайте. Викладіть курку і лимони на деко в один шар. Збризніть ще трохи олією і запікайте, доки курка не стане готовою, 30-35 хвилин. Поки курка запікається, змішайте йогурт, тертий огірок і подрібнений зубчик часнику в невеликій мисці. Приправте до смаку сіллю і перцем. Накрийте кришкою і зберігайте в холодильнику до подачі на стіл. Перед подачею вичавіть обсмажені часточки лимона по всій курці та за бажання посипте м'ятою і пластівцями червоного перцю. Подавати курку в соусі з огірка і йогурту і скропити все оливковою олією.

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