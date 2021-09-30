Курячі стегна з огірково-йогуртовим соусом – красива знахідка для вечері

Плюс ще одне цікаве кулінарне рішення для курки. Якщо огірково-йогуртовий соус – це зрозуміле поєднання, до того ж дуже поширене в багатьох кухнях, то лимони з куркою можуть насторожити. Це справді несподівано, але смачно неймовірно – так запевняють автори рецепту.
Справа в тому, що лимони в процесі набувають рівнішого смаку, втрачаючи свою різку кислоту. Та й йогурт з огірком вміють згладити будь-які різкі смакові прояви. Подавати курку радять окремо або з відвареним рисом.
Курячі стегна з огірково-йогуртовим соусом
Інгредієнти:
- Курячі стегна – 6-7 шт.
- Сіль, чорний перець
- Часник – 4 зуб.
- Чебрець, орегано свіжий – по 1 ч. л.
- Пластівці червоного перцю
- Оливкова олія
- Свіжа м'ята
- Лимон – 1 шт.
- Грецький йогурт – 200 мл
- Огірок – 100 г
Як приготувати:
- Духовку розігріти до 220 градусів. Рясно посолити і поперчити курку.
- У великій мисці змішайте 3 подрібнених зубчики часнику, чебрець або орегано, пластівці червоного перцю і оливкову олію. Додайте курку і часточки лимона та перемішайте.
- Викладіть курку і лимони на деко в один шар. Збризніть ще трохи олією і запікайте, доки курка не стане готовою, 30-35 хвилин.
- Поки курка запікається, змішайте йогурт, тертий огірок і подрібнений зубчик часнику в невеликій мисці. Приправте до смаку сіллю і перцем. Накрийте кришкою і зберігайте в холодильнику до подачі на стіл.
- Перед подачею вичавіть обсмажені часточки лимона по всій курці та за бажання посипте м'ятою і пластівцями червоного перцю. Подавати курку в соусі з огірка і йогурту і скропити все оливковою олією.
Читайте також:
- Хочете приготувати ідеальну курку? ось 15 важливих лайфхаків
- Ідея для корисної вечері – курячі котлети із сиром
- Теплий курячий салат з грушами і мангольдом – ідея для затишної сімейної вечері