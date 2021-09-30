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Курячі стегна з огірково-йогуртовим соусом – красива знахідка для вечері

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
30 вересня, 17:37
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Особливість – це лимони. Вони, нарізані, запікаються разом з куркою. Для соусу потрібен буде грецький йогурт, трохи свіжої м'яти і молоді огірки. Подавати курку з рисом
Курячі стегна в огірково-йогуртовому соусі
Курячі стегна в огірково-йогуртовому соусі / Фото: cooking.nytimes.com

Плюс ще одне цікаве кулінарне рішення для курки. Якщо огірково-йогуртовий соус – це зрозуміле поєднання, до того ж дуже поширене в багатьох кухнях, то лимони з куркою можуть насторожити. Це справді несподівано, але смачно неймовірно – так запевняють автори рецепту.

Справа в тому, що лимони в процесі набувають рівнішого смаку, втрачаючи свою різку кислоту. Та й йогурт з огірком вміють згладити будь-які різкі смакові прояви. Подавати курку радять окремо або з відвареним рисом.

Курячі стегна з огірково-йогуртовим соусом

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Інгредієнти:

  • Курячі стегна – 6-7 шт.
  • Сіль, чорний перець
  • Часник – 4 зуб.
  • Чебрець, орегано свіжий – по 1 ч. л.
  • Пластівці червоного перцю
  • Оливкова олія
  • Свіжа м'ята
  • Лимон – 1 шт.
  • Грецький йогурт – 200 мл
  • Огірок – 100 г

Як приготувати:

  1. Духовку розігріти до 220 градусів. Рясно посолити і поперчити курку.
  2. У великій мисці змішайте 3 подрібнених зубчики часнику, чебрець або орегано, пластівці червоного перцю і оливкову олію. Додайте курку і часточки лимона та перемішайте.
  3. Викладіть курку і лимони на деко в один шар. Збризніть ще трохи олією і запікайте, доки курка не стане готовою, 30-35 хвилин.
  4. Поки курка запікається, змішайте йогурт, тертий огірок і подрібнений зубчик часнику в невеликій мисці. Приправте до смаку сіллю і перцем. Накрийте кришкою і зберігайте в холодильнику до подачі на стіл.
  5. Перед подачею вичавіть обсмажені часточки лимона по всій курці та за бажання посипте м'ятою і пластівцями червоного перцю. Подавати курку в соусі з огірка і йогурту і скропити все оливковою олією.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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